新人不會Excel頻發問 他無言「這要公司教？」兩派戰翻

許多公司在徵才時都會要求求職者要有相關技能或基本電腦操作，但有一名大學生透露去年曾在某公司實習，遇到同樣是實習的同事不會用Excel，還頻頻向他求助，讓他好奇想問「新人不會Excel是公司要教嗎？」

這位大學生在Dcard發文表示，最近看到網路上有人抱怨公司的新人不會用Excel，這讓他回想起去年曾在某公司實習時，有一名同樣也是實習生的同事不會用Excel，還一直向他請教，而且問的問題很多都是上網就查得到的基本知識，但重點是教完後，下次又問了同樣的問題。

原PO對於這種自己不主動上網查、教了又不記筆記，且每次都問一樣問題浪費時間的同事感到很無奈，因此認為公司企業在錄取新人時，最好先測驗一些基本的文書處理比較保險。

貼文引來兩派不同意見論戰，有網友替求職者講話，「如果工作內容Excel用很多，當然是公司要教，不然也要給時間丟素材讓新人自學」、「如果月薪3-4萬，那就認命吧，不要開鳥薪水，然後一堆軟體要精通」、「薪水先說好嗎？5萬以下，我會也要裝不會」、「薪水多少啦？如果開個3萬8是要有什麼要求」。

但也有人力挺原PO的立場，「我被雷過…幫主管面試找業助，特別問會不會Excel，甚至舉例vlookup，當下面試者都說會，結果上工什麼都不會，大傻眼」、「所以我不用新鮮人，什麼都不會，不自學還整天喊整頓…把職場當學校」、「連Execl都不會還敢談薪水，現在台灣真的是大崩壞」、「幹嘛不去問ChaGPT就好？伸手牌也該有個限度」。

多數企業都希望面試者能成為公司的即戰力，但即使能力再強，剛進到一間新公司裡還是需要適應和熟悉，更需要老鳥來帶領教導工作上的要領和技巧。就曾有一名網友透露自己第一天剛到公司報到，結果竟然因為「不能馬上上手，還需要花時間教」等理由，待不到5分鐘就被解雇，讓他非常傻眼。