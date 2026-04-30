挺弱勢青年求職！普仁、必勝客推育成計畫 每月6千助學金、全薪實習

畢業季倒數，對弱勢學子而言，在缺乏人脈、實習機會與職涯指引下，往往還須分擔經濟壓力打工維生，使得履歷累積與能力培養受限，進一步放大求職落差。必勝客去年與普仁基金會攜手打造「育成計畫 Break the Limits」，出動科技、居家生活、觀光旅遊、行銷傳播等多領域CEO、高階主管擔任職涯導師，更重磅祭出全薪實習機會，每月還有6000元助學金，第二屆育成計畫將於5月15日開放報名。

根據104人力銀行發布的「年輕人就業技能白皮書」指出，新鮮人深陷三大殘酷「學用斷崖」：包括進階商務應用實力、ＡＩ協作能力、溝通協調能力。

普仁基金會說，為幫助缺乏資源的學子打破待業焦慮，必勝客導入專業培訓體系，攜手普仁打造「育成計畫 Break the Limits」，精準培訓五大求職力，不僅提供工具課程與模擬面試，更由資深企業導師一對一諮詢，考量弱勢青年負擔，每月更補助6000元助學金，讓青年降低經濟壓力，專注補齊技能。

普仁基金會指出，計畫首屆廣受好評，邀請曾在Google、Intel等跨國公司的擔任管理職的黃羅嘉敏、前李奧貝納集團執行長暨大中華區總裁黃麗燕、台積電等知名百大企業顧問指定名師李河泉等業界專家接力帶領，更有多位跨產業界的高階主管陪伴學員釐清職涯方向、建立獨有優勢。

擔任企業導師的IKEA區域集團人才與發展經理温健宏分享，企業要的不是分數，而是懂得找到並發揮自我價值的潛在人才。台南大學英語學系的許同學也回饋，透過與企業導師的職涯諮詢，不僅掌握了對焦職缺需求的履歷撰寫技巧，更一步步地找尋並釐清了職涯方向。導師的經驗傳承，幫助他更快速地建立起有系統的求職策略。

第二屆「育成計畫 Break the Limits」將於5月15日開放報名，並於5月13、18日舉辦北中2場計畫說明會，更力邀斜槓創業家亨利溫分享「學生靠打工如何逆轉勝」，傳授AI應用與自媒體思維等硬實力，現場除提供實務秘笈，報名實體說明會即可獲得必勝客比薩兌換券，力挺年輕世代在職涯賽道上搶占先機。