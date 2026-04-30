台鐵甄試下午放榜 近4000人報名平均錄取率14.7％

台鐵公司2026年從業人員甄試正取及備取名單於今天下午放榜，本次甄試共吸引3875人報名，歷經體能測驗、筆試及口試／術科三階段測驗，正取353名、備取441名，平均錄取率依筆試到考人數計算約14.7％。

台鐵公司表示，本次甄試是配合營運發展及中長期人力補充規劃辦理，涵蓋工程、技術、運輸服務及行政管理等多元職類。透過分階段測驗機制，遴選具備專業能力及臨場應變能力的人才，補充各單位專業人力需求，支撐鐵路運輸安全與服務品質。

台鐵說明，正取人員報到時間依體檢進度分梯次安排，一般體格檢查者於5月18日或6月8日報到；須通過特殊體檢者於6月15日或7月6日報到，報到地點及程序由台鐵公司另行通知，未依規定時間報到者，視同放棄錄取資格。

為保障錄取人員權益，台鐵公司強調，因服兵役、分娩或天災、事變等不可抗力事由無法按時報到者，應檢具相關證明文件向分發單位申請延後報到，並於事由消滅後1個月內向分發單位申請報到，逾期未申請者，將喪失錄取資格。

台鐵表示，新進人員將依職務需求投入營運、維護及管理等業務單位，透過完整的教育訓練體系快速適應工作環境，成為強化鐵路運輸安全與服務品質的重要力量。