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國票證副董涉霸凌 議員爆想翻案、簽承諾書 北市勞動局：無效

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國票證券副董事長陳冠如遭控對職員言語羞辱涉霸凌，北市議員林亮君上午與受害者舉行記者會。記者楊正海／攝影
國票證券副董事長陳冠如遭控對職員言語羞辱涉霸凌，北市議員林亮君上午與受害者舉行記者會。記者楊正海／攝影

國票證券副董事長陳冠如遭控對職員言語羞辱涉霸凌，北市議員林亮君上午與受害者舉行記者會，指國票證券內部認定「職場不法侵害成立」事後卻又重啟調查，甚至給受害者簽承諾書，「無不法之存在」，放棄法律權利。北市勞檢處表示，重啟調查無效。

林亮君去年揭露，國票證券一名職員，因職務獨立性，長期遭陳冠如不當干預與言語羞辱，依「職業安全衛生法」透過內部管道申訴，經國票證券公司依法邀集外部專家啟動「職場不法侵害處置小組」獨立調查，霸凌事實明確，已決議不法侵害成立。

受害者上午在記者會中陳述遭言語羞辱，被公司告知2個選擇，一是自行離職，二是公司解任。林亮君也指國票證券另組調查小組，重啟調查，欲推翻「不法侵害成立」的認定，甚至要求受害者簽署放棄法律權利的「承諾書」。

另外，林亮君表示，國票證券企圖翻案，並在今年3月函知北市勞動局，勞動局卻視若無睹，沒有主動調查或處置，態度太過消極，她認為作為主管機關，看到國票證券的來函沒有反應，這是末梢神經麻痺。

國票證券中午也回應，該調查報告，是在公司的「職場不法侵害處置小組」通過，但報告未在董事會或審計委員會上通過，且調查召集人當時在國外，外部專家、成員都被當時的董事長指派好，所以報告有嚴重瑕疵，依照公司規定，廢止回到原點。

不過，台北市勞檢處長何洪丞指出，這個案子若公司還有其他單位，再重啟調查，就是對職安法的不尊重，這也是中央勞動部的函示過的內容，北市勞檢檢處上次去公司勞檢時也告知這個原則，不可以有其他的單位再重啟調查，且當時公司也明確表示已經完成調查，結果就是霸凌成立。

何洪丞表示，勞檢處今年3月收到公司的來函，但立場就是任何的「重啟調查」都是自始無效，也早已告知，勞檢處會重新再函文公司，重新做成的認定不合法也無效，另外，也會依勞基法，了解簽承諾書一事。

國票證副董涉霸凌，議員林亮君爆公司竟要當事人簽承諾書。記者楊正海／攝影
國票證副董涉霸凌，議員林亮君爆公司竟要當事人簽承諾書。記者楊正海／攝影

霸凌 職場 林亮君 國票證券

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