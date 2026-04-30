他酸「1辦公室環境」被當公司福利 留言一面倒：壓力超大

出社會工作後，多數人在意的無非是薪資、升遷、員工福利等條件，但也有人對於辦公環境很要求。有一名網友對於部分公司會把「開放式座位」當作福利感到不以為然，而這樣的工作環境也讓他覺得壓力很大。

這名網友在Dcard發文表示，出社會第一份工作就是開放式座位，也就是一個長桌沒有任何隔板，而且大家沒有固定座位，誰先來就先找位子坐，因此桌上不會有人擺放個人物品。有時候他比較晚到，就只能坐在主管附近，每次都有被盯著的感覺。

雖然開放式座位方便大家討論，但也不敢太大聲，畢竟還有其他同事在，音量大一點就很容易吵到別人，也讓原PO覺得壓力超大，懷疑這樣的座位真的有比較好嗎？文末他也好奇問大家比較偏好開放式辦公室，還是有隔間的那種？

貼文一出，留言一面倒都不喜歡開放式辦公室，「別傻了，省成本而已，說成福利太幽默了」、「用這種辦公室上班壓力根本超大！誰想看到主管啊，而且還沒固定位置」、「我還是喜歡沒人看得到我的角落」、「面試時看到這種辦公室直接走人」、「這樣不就表示每天都要把東西帶回家？」、「這種感覺更麻煩，選位子前是不是還要閱讀空氣」、「超不喜歡這種座位，有個人空間比較重要」。

其實不只台灣，日本Z世代員工對於這樣開放式的辦公環境也無法接受。之前日本媒體曾報導分析，有些Z世代的人曾有不愉快的經驗，例如工作時常有被監視的感覺、容易聽到男主管之間猥褻的聊天內容、被上司責備時大家都看得到，種種的情況都讓他們對於這種沒有隔板、缺乏私人空間的辦公室，感到極大壓力。