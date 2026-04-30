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115年青年公部門見習計畫開跑！新北8局處24職缺招募中

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
「115年度青年公部門見習計畫」將規畫三場培力課程、市政參訪及互動分享等深度學習內容，圖為日前活動照片。圖／新北市青年局提供
「115年度青年公部門見習計畫」將規畫三場培力課程、市政參訪及互動分享等深度學習內容，圖為日前活動照片。圖／新北市青年局提供

新北市政府青年局今年首度攜手觀光旅遊局、社會局、地政局等8個局處推出「115年度青年公部門見習計畫」，釋出24個見習職缺，涵蓋社群企劃、政策創新規畫、活動執行及社會服務等多元領域，並提供見習津貼，即日起開放報名至5月20日止，邀請18至35歲青年把握機會，走進市府第一線。

新北市青年局長邱兆梅表示，參與公部門見習計畫是青年近距離瞭解政府運作、參與公共事務的重要機會。今年特別擴大與8個市府局處合作，提供更多元的見習職缺，讓青年走進不同公務機關，實際參與跨部門協作與政策執行，深入理解政府運作邏輯與公部門扮演的角色與責任，也為未來職涯發展提早做好準備。

青年局表示，本計畫亦重視職涯培力，特別規畫見習生導師制度，陪伴見習生適應職場、協助任務執行，減緩初入職場的不安。見習期間安排3堂培力課程，並提供一對一職涯諮詢、履歷健診等服務，讓青年不只是短期見習，更能在專業職涯培力下，找到人生方向。

以往參與計畫的見習生普遍回饋，透過公部門見習計畫，不僅能親身體驗公部門工作樣態，更能學習第一線的實務技能與面對突發狀況的應對能力，在溝通協調、問題解決及任務執行等面向學有所獲。

本計畫自即日起至5月20日報名，對象為18至35歲以下青年（大專院校在學或畢業2年內）。見習期間自6月29日至9月30日止，每月見習96小時，3個月總時數為288小時，見習津貼時薪為新台幣196元。採線上報名，依見習意願由青年局轉發履歷至各機關，續由機關辦理甄選及錄取結果通知。「115年度青年公部門見習計畫」詳細資訊：https://ntpcyouth2022.pse.is/8z8kqn

新北市政府見習生協助需求機關辦理現場抽籤與順序核對作業，圖為日前活動照片。圖／新北市青年局提供
新北市政府見習生協助需求機關辦理現場抽籤與順序核對作業，圖為日前活動照片。圖／新北市青年局提供

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