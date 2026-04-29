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卓榮泰：明年最低基本工資將上調至三萬元以上

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
「 115年五一勞動節全國模範勞工表揚典禮」下午舉行，行政院院長卓榮泰（前左）、勞動部部長洪申翰（前右）等出席，表達對全國各行各業的勞工朋友致上最深的敬意與謝意。記者曾學仁／攝影
「 115年五一勞動節全國模範勞工表揚典禮」下午舉行，行政院院長卓榮泰（前左）、勞動部部長洪申翰（前右）等出席，表達對全國各行各業的勞工朋友致上最深的敬意與謝意。記者曾學仁／攝影

「 115年五一勞動節全國模範勞工表揚典禮」下午舉行，行政院院長卓榮泰出席致詞時表示，明年最低基本工資將上調至三萬元以上，讓勞動部長洪申翰沒有壓力，院長也親自頒獎肯定61位模範勞工與移工對於國家發展和社會經濟的努力與貢獻。

今年度獲獎的61位勞工分別來自於國防及高科技產業、金融業、醫療照護事業、交通運輸、民生服務業、餐飲業從業人員，以及美髮設計師、托育及保姆人員、影劇攝影等職業勞工，還有為勞工發聲的工會領袖與會務人員、於產業界與社福或家庭中投入的移工等多元領域，展現勞工朋友於不同行業中的卓越貢獻。

卓榮泰在致詞表示向今年獲獎的全國模範勞工表達恭賀及肯定，也感謝在模範勞工背後支持與付出的家人及親友們，並肯定部長洪申翰所帶領的勞動部團隊，為了提升勞動權益所做的各項努力，包括持續調漲最低工資保障勞工經濟生活。

「 115年五一勞動節全國模範勞工表揚典禮」下午舉行，行政院院長卓榮泰（圖）出席，致詞時表示明年最低基本工資將上調至三萬元以上，讓勞動部長洪申翰沒有壓力。記者曾學仁／攝影
「 115年五一勞動節全國模範勞工表揚典禮」下午舉行，行政院院長卓榮泰（圖）出席，致詞時表示明年最低基本工資將上調至三萬元以上，讓勞動部長洪申翰沒有壓力。記者曾學仁／攝影

為表達政府對勞工的重視，勞動部下午在台北晶華酒店舉辦「 115年五一勞動節全國模範勞工表揚典禮」，行政院院長卓榮泰（前排中）、勞動部長洪申翰（前排右六）等出席，表達對全國各行各業的勞工朋友致上最深的敬意與謝意。記者曾學仁／攝影
為表達政府對勞工的重視，勞動部下午在台北晶華酒店舉辦「 115年五一勞動節全國模範勞工表揚典禮」，行政院院長卓榮泰（前排中）、勞動部長洪申翰（前排右六）等出席，表達對全國各行各業的勞工朋友致上最深的敬意與謝意。記者曾學仁／攝影

行政院 卓榮泰 移工 基本工資 洪申翰

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