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卓榮泰：明年最低基本工資將上調至三萬元以上
「 115年五一勞動節全國模範勞工表揚典禮」下午舉行，行政院院長卓榮泰出席致詞時表示，明年最低基本工資將上調至三萬元以上，讓勞動部長洪申翰沒有壓力，院長也親自頒獎肯定61位模範勞工與移工對於國家發展和社會經濟的努力與貢獻。
今年度獲獎的61位勞工分別來自於國防及高科技產業、金融業、醫療照護事業、交通運輸、民生服務業、餐飲業從業人員，以及美髮設計師、托育及保姆人員、影劇攝影等職業勞工，還有為勞工發聲的工會領袖與會務人員、於產業界與社福或家庭中投入的移工等多元領域，展現勞工朋友於不同行業中的卓越貢獻。
卓榮泰在致詞表示向今年獲獎的全國模範勞工表達恭賀及肯定，也感謝在模範勞工背後支持與付出的家人及親友們，並肯定部長洪申翰所帶領的勞動部團隊，為了提升勞動權益所做的各項努力，包括持續調漲最低工資保障勞工經濟生活。
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