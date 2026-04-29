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迎勞動節不開心？勞工三困境：沒休閒、無法陪家人、沒時間學新技能

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
五一勞動節將屆，勞工工作幸福感低，三大困境：沒有休閒、無法陪伴家人、沒時間學新技能。示意圖。圖／本報資料照片
五一勞動節將屆，勞工工作幸福感低，三大困境：沒有休閒、無法陪伴家人、沒時間學新技能。示意圖。圖／本報資料照片

五一勞動節將屆，1111人力銀行「2026上班族職場幸福感調查」發現，每四位有一位上班族自評幸福感不及格，能達到80分以上者僅15.1%。雖然多數人希望可以工作與生活平衡，但有30.5%上班族自認無法兼顧工作與生活，其中高達77.7%曾因此萌生離職念頭。主要困境包括「下班後沒有體力休閒」（72.2%）、「無法陪伴家人」（50%）以及「沒時間學習新技能」（38.8%）。

對於如何增進工作幸福感，有62.7%希望政府能提高基本工資，讓薪資反映物價與生活成本，其次為推動週休三日或縮短工時試辦（49.1%）與強化企業福利（45.7%）、推動倡導彈性工時與遠距工作制度(42.3%)及嚴查強化加班費與工時規範，避免過勞(16.9%，)反映上班族對薪資與工時改革的高度期待。

曾仲葳指出，從調查結果可以看出，上班族面臨的關鍵問題，不只是「工時長短」，而是「工作是否侵蝕生活」。當職場壓力已經從時間延伸到身心層面，包含疲勞累積、家庭關係疏離及自我成長停滯，這些都是影響幸福感的重要因素。曾仲葳進一步指出，上班族對於提高基本工資、縮短工時與推動彈性制度的期待，反映的不只是對薪資的需求，更是希望找回生活的掌控權。「當工作只剩養活自己，嚴重影響生活品質時，勞動條件的改善就不只是經濟議題，而是身心健康的核心。」

1111人力銀行總經理張篆楷表示，目前在1111人力銀行資料庫顯示，今年3月全台職缺數高達87.5萬筆，其中不乏通過「幸福企業」認證的廠商也開缺徵才，當前企業面臨缺工壓力，已逐漸從找人轉為留人，包含彈性工時、福利制度與職涯發展，都是吸引人才的重要關鍵，「未來企業競爭的核心，是誰能讓員工留下來」。

整體而言，台灣上班族的職場幸福感仍有提升空間，而「轉職」正逐漸成為改善現況的重要途徑。曾仲葳建議，上班族應重新檢視自身需求，選擇更符合生活期待與發展性的工作環境。

壓力 加班費 薪資 基本工資 職場 勞動節 上班族

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