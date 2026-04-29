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力推全國工地安全 北市勞檢處跨域與國土署締結「安全伙伴」

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

北市勞動檢查處29日與國土署北區都市基礎工程分署、國家住宅及都市更新中心締結「安全伙伴」，在臺北市勞動局長王秋冬見證下，共同簽署「安全伙伴宣言」，盼進一步提升社會整體防災效能，推動全國營造工地安全的文化。

王秋冬局長、臺北市勞動檢查處處長何洪丞，與國土署北工分署長林敬賢及住都中心副執行長董世寧，共同簽署「安全伙伴宣言」。此次締結安全伙伴，為首次地方跨域中央部會及社會住宅工程，一同推動營造業減災；計畫推動期間自簽署完成至117年底止，為期2年8個月。

王秋冬局長表示，營造業為重大職業災害風險最高的產業，單靠傳統檢查與裁罰模式，雖有嚇阻效果，惟工程業主在職業安全衛生管理扮演著關鍵「源頭管理」角色，將其納入職安防災體系，將可發揮加乘效應。本市勞動檢查處已與本府都市發展局、工務局、捷運工程局締結防災伙伴關係，透過整合各方防災技術、專業知識、資源，共同推動減災、應變及復原工作成效卓著。

本次安全伙伴計畫以「建立職安衛制度」、「區域聯防輔導」及「職安宣導、教育訓練及工程觀摩」為主要合作事項，以督導事業單位建立職業安全衛生自主管理制度，並透過區域聯合檢查，防災資源共享方式，辦理職業安全衛生法令宣導、職業安全衛生教育訓練及工程觀摩，以整體帶動並提升營造工地安全衛生水準，落實營造工地安全作業環境及零重大職災目標。

國土署 北市 勞檢

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