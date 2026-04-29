AI興起成雙面刃…近4成當工作救星 18.6%被要求高產出、6.7%憂被取代

5/1勞動節將至，「你在工作中幸福嗎？」成為不少上班族內心最真實的疑問。在高物價與高壓、高工時的三重夾擊下，對很多上班族而言，「工作不只是收入來源，更關係到生活品質與幸福感」。究竟台灣上班族對於當前工作滿意度如何？AI時代來臨，上班族的職場幸福感又因此增加或減少了呢？1111人力銀行「2026上班族職場幸福感調查」發現，每四位有一位上班族自評幸福感不及格，其中以60-70分33.8%占比最多。

根據1111人力銀行「上班族職場幸福感調查」顯示，上班族自評職場幸福指數，以60-70分占33.8%最多，其次為70-80分27.1%；然而能達到80分以上者僅15.1%，甚至每4位上班族中，就有1人給出60分以下不及格的分數，顯示多數上班族對工作「談不上不滿，但也稱不上幸福」。

進一步觀察幸福感來源，上班族最滿意的前三名分別為「工作環境單純」（30.5%）、「請假容易」（27.1%）以及「擁有一技之長」（23.7%），顯示穩定性與職能掌握，仍是支撐幸福感的重要基礎。但在不滿意項目中，「薪資偏低／加薪慢」高達59.3%，遠高於其他因素，其次為「公司福利差」（23.7%）與「主管意見不一」（20.3%）。

1111人力銀行發言人曾仲葳分析，調查結果反映出台灣職場普遍處於「穩定但未必滿足」的狀態，多數人仍在忍受與適應之間取得平衡，「不是不想換，而是還沒找到更好的選擇」。綜觀來看，薪資問題仍是拖垮幸福感的主因，當報酬無法跟上生活成本，再好的工作環境也難以彌補。另外，主管意見不一也讓員工感覺心累，當員工無法掌握工作節奏，幸福感自然下降，建議企業盡量避免多頭馬車，以免員工無所適從。

在工時方面，近5成上班族自評需要「偶爾加班」，另有超過1成幾乎每天加班。加班原因以「配合公司活動」（41%）居首，其次為「工作量過大」（28.2%）及「變相責任制」（17.9%）。顯示企業在活動運作與人力配置上，仍存在優化空間。

而近年來AI興起，到底對上班族來說是福還是禍？近4成上班族認為AI是「工作救星」，能分擔大量瑣事；但也有18.6%認為反而被要求更高產出，甚至6.7%出現被取代的焦慮。顯示AI正在重塑職場樣貌，雖然確實能提升上班族工作效率，但同時出現心理壓力並存的現象。