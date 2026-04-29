不想早起可以嗎？她求「10點上班＋遠距」網曝現實：行業差很大

每天7點多起床真的太痛苦了。一名女網友在Dcard發文求助，表示自己在104人力銀行上瀏覽職缺，幾乎都是早上8點半或9點上班，加上通勤與化妝時間，作息壓力不小，因此希望找到10點或11點上班，甚至能部分遠距的工作，並點名希望以商管相關職務為主，引發熱議。

不少網友分享，確實存在「晚起型工作」。有人指出科技業與軟體公司多採彈性工時，「幾點到都可以，做滿時數就好」，也有人提到新創公司常見10點到19點班表，甚至每周可安排2至3天居家辦公。此外，補教業、服務業晚班、客服中班與百貨專櫃等，也被認為是不需早起的選項。

網友舉例外商公司文化較彈性，「朋友10點後進公司、4點下班，年薪破百」，表示部分高薪職缺確實提供較自由的時間安排。不過，多數留言仍強調，這類職缺多集中在特定產業，如科技、外商或具專業技能職位，並非所有商管背景都能輕易取得。

也有另一派人潑冷水，直言「想太美」、「商科文書類很難晚起」，認為多數基礎職缺仍以固定工時為主；也有人指出遠距工作未必輕鬆，「下班也可能被聯絡」，提醒原PO在追求彈性前，需先衡量職務性質與自身條件。

「晚起上班」、「彈性工時」未必只有優點。近期有網友在PTT討論，指出準時上下班與彈性工時各有利弊：前者雖需早起、時間受限，但下班後較能完全抽離工作；後者雖時間自由，卻可能隨時被工作追著跑。

不少人分享彈性工時的真實情況，指出常伴隨on call、跨時區會議等壓力，即使不進公司，也難以真正「下班」。但也有人偏好準時上下班，認為生活界線清楚更重要，或乾脆以薪資高低作為選擇標準，無論是晚起還是早起，關鍵仍在於個人生活型態與取捨。