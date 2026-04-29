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移工懷孕住安置中心月領3.9萬？勞動部澄清：給中心不是給個人

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
圖／勞動部提供
圖／勞動部提供

近日網傳若移工懷孕入住安置中心，母子合計每月可領到3.9萬元，批評勞動部以就業安定基金撫養懷孕移工及小孩，若小孩待到6歲，可領走172.8萬元。對此。勞動部解釋，安置費是當雇主難以妥善照顧移工，經評估有安置需求才會撥給合法安置單位來支應安置期間所需費用，並非發給移工個人。

在台懷孕移工相關資訊近日甚囂塵上。台聯黨在臉書指出，若移工懷孕進入安置中心，1天有500元的養胎費用、小孩出生後1天有800元的補助，安置中心每月可向勞動部請領3.9萬元，雇主照常支薪，若小孩待在台灣至6歲，安置中心可領走172.8萬元就安基金。

勞動部次長李健鴻今親上火線拍影片釋疑，他先是駁斥香港、日韓的移工若懷孕就必須離境生產，強調這些國家的雇主都不得因移工懷孕而解僱她；對於網傳懷孕移工月領3.9萬元、到小孩6歲前可領172萬元，李健鴻澄清，10萬元的擴大生育補助僅限本國人及其外籍配偶，每天500元的安置費則是發給安置中心。

勞動部也透過新聞稿強調，合法移工若有加保勞工保險，可依法請領勞保生育給付，但絕對沒有「移工懷孕月領3.9萬、孩子待到6歲領172萬」的政策，這是謠傳不是事實。

勞動部解釋，每日500元的安置費，是當雇主難以妥善照顧移工或管理，經地方政府評估有安置需求，才會撥給「合法備案的安置單位」，來支應安置期間所需相關費用，並非發給移工個人。

勞動部進一步指，安置期限以2個月為原則，如有特殊情形（如職災、爭議訴訟、重大傷病、刑事被害）得延長一次，最長以2個月為限，且勞動部規定安置期限不得超過聘僱許可期限。

至於今年起的擴大生育補助至10萬的方案，勞動部強調，僅限本國人及育有本國人的外籍配偶申請，外籍移工並不符合請領資格。

對於網路流傳「各國外籍看護懷孕政策」一圖，指涉日本及香港移工懷孕需離境生產，勞動部澄清「此為錯誤訊息」，經查證，香港「僱傭條例」明確禁止雇主因懷孕解僱外傭，若需在港生產可向入境處申請延期居留，移工僅於合約期滿或雙方合意終止後須2周內離境，日本雇主也不得因移工懷孕或生產而予以解僱、強迫回國或給予不利待遇，日本移工還有產前6周、產後8周產假，以及最長1年的育兒假。

勞動部補充，韓國也規範外籍移工與本國勞工享有同樣的男女僱傭平等法保障，雇主絕對不得因勞工懷孕、生產而予以解雇。勞動部強調，台灣「性別平等工作法」不分本外勞，保障所有勞工權利，雇主不得因懷孕解僱，趨近於日本、韓國、香港的規範。

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