持「職安卡」才能進工地上工 勞動部澄清：有緩衝期、明年7月上路

勞動部日前預告修正「營造安全衛生設施標準」，新增要求進入營建工程上工必須持有「台灣職安卡」，有媒體報導新制將隨修正後的職安法7月實施。對此，勞動部今澄清，有1年緩衝期，2027年7月1日上路。

考量營繕工地存在機械危害、感電、墜落及倒塌崩塌等高風險因子，為確保進場人員具備基本安全衛生知能，勞動部職安署日前預告「營造安全衛生設施標準」新增條文，要求進入營繕工程工作場所的作業人員，應接受中央主管機關指定的安全衛生教育訓練，若之前已依職安衛教育訓練規則接受相關程度訓練，可免去重複受訓。

有媒體報導，勞動部日前預告法規，要求必須持有「台灣職安卡」才能到營建工地上工，有營造業者認為新制上路過於倉促，若缺乏具體培訓配套與緩衝輔導期，恐讓產業處境雪上加霜。

對此，勞動部澄清，配合「職業安全衛生法」及相關子法修正預計7月施行，用意是強化營造作業勞工進場前的基本安全衛生教育訓練，但考量事業單位落實需要適應期，制度施行後將規畫為期1年的緩衝期。

職安署說明，參考國際作法建立，如英國CSCS制度及新加坡安全通行證制度，核心為「先受訓、後上工」，規定勞工須完成至少6小時營造作業安全衛生教育訓練並取得職安卡，才能進入工地作業，以從源頭降低職業災害風險。

職安署強調，將以「優先宣導、輔導為主」的原則推動，除加強擴大辦訓管道及資源外，並協助營造業者盤點工地人員受訓持卡情形，

逐步建立進場管制機制。針對中小型營造事業單位、無一定雇主勞工，也將提供免費訓練課程。

職安署強調，全面推動台灣職安卡，不以處罰為主要目的，目前草案尚在預告期間，持續蒐集各方意見研議納入修正條文，也將規畫相關配套措施，協助事業單位落實法遵。