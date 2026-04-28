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職安法新制7月上路 工程業主納防災責任、分3年納管

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
「工程安全設計及統合管理辦法」將於七月上路，將工程業主納入職業安全衛生防災體系，分三年三階段納管。記者葉冠妤/攝影
「工程安全設計及統合管理辦法」將於七月上路，將工程業主納入職業安全衛生防災體系，分三年三階段納管。記者葉冠妤/攝影

修正後的「職業安全衛生法」預計七月上路，將導入源頭管理，要求一定規模以上的工程業主在交付規畫、設計及施工前分析潛在危害，採取預防作為及編列安衛費用等。勞動部昨預告子法「工程安全設計及統合管理辦法」草案，將以3年3階段納管，明年7月起，先鎖定造價10億元等的大規模工程，2029年7月起全面推動。

勞動部職安組組長陳光輝說，依職安法第15條之1第4項、第27條之1第3項授權訂定的「工程安全設計及統合管理辦法」草案，將工程業主納入職業安全衛生防災體系，要求一定規模以上的高風險工程業主，從規畫、設計階段，透過調整設計方案與編撰安衛圖說、施工規範及預算，從源頭降低施工風險。

陳光輝說，辦法還規定，業主在選商時應考量施工廠商執行安全衛生績效，並於工程施工階段督促施工廠商實施風險評估，將必要的安衛設施納入施工計畫執行，並進行監督查證。此外，如果業主採行平行分包，由多家不同施工廠商共同作業時，必須指定其中一家主要施工廠商負責整體工程安全協調，避免因溝通不良或作業衝突導致災害發生。

他強調，過去營造業防災責任多集中在施工階段的廠商，事實上，很多危害風險在規畫與設計階段就能被辨識，如能提早處理就能大幅降低事故發生機率。管理辦法的最終目標是讓營造安全從業主做起，透過制度要求工程業主、設計單位與施工團隊共同承擔安全責任。

陳光輝表示，新法預計7月上路，但考量業主作業準備期，將設有緩衝期，分3年、3階段實施，第一階段預計於2027年7月納入造價新台幣10億元以上等大型工程，第二階段是在2028年7月納入造價大於2億的中大型工程，最後是在2029年7月全面推動。

陳光輝說，「工程安全設計及統合管理辦法」草案明訂工程業主的法定作為義務，違者開罰3萬到75萬元，若未守法導致重大職災，最高可處300萬元罰鍰，且得依事業規模、性質或違反情節，加重至法定罰鍰最高額1/2，罰到450萬元。草案預告至5月27日。

勞動部

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