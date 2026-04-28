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104揭密科技業人才薪資 類比IC設計工程師年薪中位數171萬元居冠

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
104獵才顧問服務「104 AI職涯顧問」發布《2026科技業人才報告書》，整理出涵蓋軟體網路業、電信及通訊業、電腦及消費性電子製造業、光電及光學業、電子零組件業、半導體業六大科技業的薪資指標。示意圖／聯合報資料照片
104獵才顧問服務「104 AI職涯顧問」發布《2026科技業人才報告書》，整理出涵蓋軟體網路業、電信及通訊業、電腦及消費性電子製造業、光電及光學業、電子零組件業、半導體業六大科技業的薪資指標。示意圖／聯合報資料照片

AI熱潮延續，也推升科技業從業人員薪資行情，104獵才顧問服務「104 AI職涯顧問」發布《2026科技業人才報告書》，整理出涵蓋軟體網路業、電信及通訊業、電腦及消費性電子製造業、光電及光學業、電子零組件業、半導體業六大科技業的薪資指標。其中「非主管職」以類比IC設計工程師年薪中位數171萬元最高，「主管職」經營管理主管172萬元最多。

薪資成長潛力上，「主管職」資材主管年增幅24%居冠，「非主管職」數位IC設計工程師、客服工程師、門市/店員/專櫃人員增幅逾20%，顯示掌握研發、了解市場的求職者，是檢視自身市場價值、重新定位職涯規劃的最佳時機。

根據報告，「非主管職」中，IC設計工程師依然是難以撼動的高薪王者，類比IC設計工程師年薪中位數171.3萬、數位IC設計工程師163.2萬領先群雄，其他具備深厚技術專長的研發人員如韌體工程師、半導體工程師、RF通訊工程師，以及AI與系統應用相關職務如資料科學家、演算法工程師年薪中位數皆突破百萬，是市場中具競爭力的薪酬水準。

104人力銀行人才永續長鍾文雄分析，IC設計工程師薪資可達科技業主管職薪資水準，顯示握有關鍵技術的專業職在AI時代下扮演重要的角色；去年科技業前十大高薪職務微機電工程師、醫療器材研發與iOS工程師，今年跌出前十名，代表市場熱度或技術突破期的改變，對於各職務的薪資溢價也造成影響。

觀察科技業主管薪資行情，經營管理主管年薪中位數172.1萬居冠，顯示科技業重視具備策略決策、營運管理與跨部門整合能力的高階主管；其次為包含軟硬體、光電等工程研發主管職務，年薪約141.6至157.6萬元，顯示研發創新與技術深化仍為科技業核心競爭力來源；此外產品事業處主管、產品企劃主管、資安主管、法務主管及採購主管年薪中位數均突破百萬擠進前十名。

104人力銀行人才永續長鍾文雄表示，科技業高薪主管職主要集中於經營決策、研發創新以及資安與法務等關鍵領域，顯示產業人才結構正逐步朝向結合技術專業、管理能力與市場洞察的跨域整合方向發展。

薪資 工程師 設計

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