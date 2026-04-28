勞動部預告「職安法」附屬法規草案 重大職災罰最高450萬元

因應《職業安全衛生法》新增條文，勞動部邀集各部會、相關公協會及專業團體共同研商，分別於北、中、南三區辦理說明會收集意見，完成附屬法規《工程安全設計及統合管理辦法》草案，並自27日起預告30日，持續廣納各界意見。

勞動部表示，依《職業安全衛生法》新增條文授權訂定之《工程安全設計及統合管理辦法》草案，將工程業主納入職業安全衛生防災體系，要求一定規模以上之高風險工程業主，從規劃、設計階段，透過調整設計方案與編撰安衛圖說、施工規範及預算，從源頭降低施工風險。

同時，業主在選商時應考量施工廠商執行安全衛生績效，並於工程施工階段督促施工廠商實施風險評估，將必要的安衛設施納入施工計畫執行，並對其進行監督查證。

另當業主採行平行分包方式，由多家不同施工廠商共同作業時，必須指定其中一家主要施工廠商負責整體工程安全協調，避免因溝通不良或作業衝突導致災害發生。

勞動部強調，推動《工程安全設計及統合管理辦法》草案的最終目標，是讓營造安全從業主做起，帶領施工廠商共同降低施工風險。

過去營造業防災責任都集中在施工階段之廠商，事實上很多危害風險在規劃與設計階段就能被辨識，如能提早處理就能大幅降低事故發生機率。透過制度要求工程業主、設計單位與施工團隊共同承擔安全責任，將有助於建立更安全的作業環境。

勞動部配合未來《工程安全設計及統合管理辦法》施行，正積極規劃相關配套措施，草案明訂工程業主的法定作為義務，違反相關規定致發生重大職業災害最高可處新台幣300萬元罰鍰，且得依事業規模、性質或違反情節，加重至法定罰鍰最高額1/2。

草案已公告於「公共政策網路參與平臺-眾開講」，也同步於勞動部「勞動法令查詢系統」刊登草案總說明及逐條說明。各界對於草案內容有任何意見或修正建議，可於預告期間（5月27日前）提供勞動部，以利儘速完成相關法制作業，盼透過工程源頭防災，共同促進營造業安全職場環境。