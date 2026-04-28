企業托育新制5/1起可申請 新建設施最高補助500萬元

為支持「雙就業，雙照顧」，鼓勵雇主增設托兒設施或提供托兒措施並永續經營，勞動部提出「企托333 政府來幫忙」企業托育補助新制，該新制配合2026年第二期企托補助申請期間，自5月1日起至6月15日止受理申請。

勞動部表示，企業若是可以提供托兒設施或措施，一定可以強化企業留才與攬才，創造企業增加競爭力，並且員工能夠安心育兒的雙贏局面。此外，相關支出可依規定列支為費用，獲得實質節稅的效果，一兼多顧。歡迎有意願申請之企業，踴躍向所在地之地方勞工行政主管機關提出申請。

勞動部說明，配合企托補助新制於5月1日上路，已陸續修正發布「哺集乳室與托兒設施措施設置標準及經費補助辦法」及「勞動部補助哺集乳室與托兒設施措施作業須知」。此次法規經修正後，補助項目重點包括，第一，設置員工哺集乳室：最高補助新台幣2萬元。

第二，新建托兒設施（包括托嬰中心、幼兒園、職場互助教保服務中心），最高補助雇主500萬元；已設置者，每年最高補助提高為100萬元，並取消250人以上之雇主附設托兒服務機構6年以上，不再補助之限制。

另外，不論新興建或已設置托兒設施，均新增三類補助項目：「營運費」補助，每人每年最高6千元；「教保、托育人員人事費」補助，每人每年最高6萬元，每一雇主最多補助五人；「減免員工收托費用」補助，每人每年最高9千6百元。以上三類補助，以托兒設施收托員工子女數計算補助額度。

第三，職場居家式托育服務，每年最高補助提高為100萬元，新增托育人員人事費補助，每人每年最高6萬元，每一雇主最多補助2人。

第四，育兒補貼，每年最高補助提高為100萬元，另提高補助雇主提供每位員工育兒補貼之金額及比率，每人每年最高1萬元；未滿百人企業，補助實支數70%，100-499人企業，補助實支數60%，500人以上企業，補助實支數50%，並取消育兒補貼補助須以員工子女「送托托兒服務機構」為要件。

勞動部表示，以上各項補助，不論事業單位規模大小，均可提出申請，且為協助企業提供哺（集）乳室、托兒設施或措施及申請經費補助，營造友善職場育兒環境，2026年辦理15場次說明會，迄今年4月底已辦理7場次說明會，尚有8場次，請企業把握時間報名。

有意願設立托兒設施者，另將免費提供專家入場諮詢輔導，歡迎企業多加運用，有關說明會資訊及專家諮詢輔導申請辦法，可至「企業托兒與哺（集）乳室資訊網」查詢。

勞動部提醒，有意願申請2026年第二期經費補助之企業，請把握時間於6月15日前，至「企業托兒與哺（集）乳室資訊網『線上申請補助專區』」以線上申請方式，向企業所在地之地方勞工行政主管機關提出申請。