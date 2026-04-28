原住民身陷職災高風險 工傷：職安訓練不能自己扛、工資交通要補上

今天是國際工殤日。工傷協會、基隆市原住民生活互助協會到行政院前抗議，要求政府正視原民勞工長期處於高風險的職場環境。協會指出，據原民會調查，僅近5成有工作經驗的原住民族收過工作安全與職災預防宣導資料，更只有不到6成上工前接受過職安教育訓練，因不少原民做的是臨時、日薪工，上一天課就少一天工資，呼籲政府補助原住民勞工上課期間的工資損失、交通成本。

36歲阿美族青年拉外．阿利克，前年在搭建北市府跨年晚會時從高處墜落，傷重不治。他的哥哥高嘉澤今現身記者會說，對家人來說，最痛的不是只有失去阿利克，而是這場悲劇原本是可避免的，這是高風險工作現場長期存在的安全問題，期盼阿利克的離開，不要只是又一個被遺忘的工殤案件，而是成為改革的起點。

工傷協會指出，原住民集中在營建、製造、技藝、機械操作與基層勞力等高風險工作。據原民會「113年第1次原住民就業狀況調查」，原住民族從事營建工程業比率17.89%，參加勞保或勞職災保險者雖有83.47%，卻仍有部分勞工被排除在制度保障外。

工傷協會批評，政府嘴上說重視職災預防，卻連最基本的職安教育都未落實，根據「113年第2次原住民就業狀況調查」，只有49.61%有工作經驗的原住民族收過工作安全與職災預防宣導資料，僅59.42%上工前接受過職安相關課程。沒有上課的最大原因，57.60%未收到課程訊息，20.81%不知道有參加義務。

基隆市原住民族生活互助協會理事長拔耐茹妮．老王說，在高風險的營建工程業、層層轉包與發包的制度下，最底層的承包工頭和工班，很多都沒有加入職災保險，當發生職災，連最基本的保障都拿不到，因此今天要求政府針對高風險產業、臨時工、派遣工、承攬工與無固定雇主者進行專案清查與納保改善，也應建立原住民族職災統計、給付、勞檢與高風險產業分析專章。

拔耐說，很多原住民從事的是臨工、日薪工，受訓一天就少一天工資，且多數根本沒收到課程訊息，因爲阿利克案，台北市政府原民局去年已表達願意補助設籍北市的原民參與職安訓練時的工資損失與交通成本， 希望勞動部、原民會推動全國適用。

她也提及，應把職災預防教育送進部落、都市原住民聚居區與高風險工作現場，不是坐等勞工自己報名上課，必須主動把資訊、教育與責任送進現場，並完善職災即時求助、醫療轉介、法律扶助與家庭支持系統。

行政院代表接下陳情書，但無法承諾具體回應時間，僅說會交由勞動部、原民會研議，一度引發現場不滿。勞動部事後回應，將持續透過行政作為，強化原住民族勞工的保險權益，未來也將要求營造作業勞工應受過「台灣職安卡」訓練，才能進入工地作業。

有關教育訓練工資補助，勞動部說，勞工經雇主指派到外部單位參與安全衛生教育訓練，訓練費用應由雇主支應，並宜給公假，若工資未全額給付，勞工可向勞工局申訴。至於原住民族職災相關統計，勞動部勞安所已就原住民族職業災害現況等相關資料進行統計，並定期公告。