快訊

台股衝4萬點…父竟慘賠670萬！她求助如何補回 過來人勸：先戒1操作

爭鮮壽司進口海膽卵「鎘」超標近1.7倍 中國辣椒乾驗出蘇丹紅

阿Sa蔡卓妍再婚了！喜嫁小9歲健身教練「恭喜你娶我」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／五一工會聯盟行政院外抗議 提三訴求呼籲政府改善勞工職場困境

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
桃園市總工會等團體組成的「五一工會聯盟」上午號召百人至行政院外抗議，要求政府改善勞工職場困境，並表達對政府社宅政策跳票的不滿。記者余承翰／攝影
桃園市總工會等團體組成的「五一工會聯盟」上午號召百人至行政院外抗議，要求政府改善勞工職場困境，並表達對政府社宅政策跳票的不滿。記者余承翰／攝影

桃園市總工會等團體組成的「五一工會聯盟」上午號召百人至行政院外抗議，表達對賴清德總統社宅政策跳票的不滿，並提出三大訴求，包括要求政府研議「勞工可負擔育兒住宅」、將失業給付水準調升至投保薪資80%、新制勞退提撥率應提高至7%以上，改善勞工職場困境。

五一工會聯盟提出三大訴求，第一、除現有社宅政策外，政府須研議「勞工可負擔育兒住宅」，需有排富之限制，並優先提供有未成年幼兒的受雇者與預計六年內生兒育女的年輕勞工家庭。以延長貸款期限、低於租賃房屋市場價的租賃形式，抑或以低於購屋市價的價格出售給勞方（勞方賣出時亦只能回售給政府）等形式制定之。

第二、提高失業期間經濟安全，應將失業給付水準調升至投保薪資80%，或者提高就保投保薪資，並延長請領期限至九個月，針對特定對象則最長另加發三個月。

第三、新制勞退提撥率應提高至7%以上，並依物價與通膨指數調升。

桃園市總工會等團體組成的「五一工會聯盟」上午號召百人至行政院外抗議，要求政府改善勞工職場困境，並以行動劇表達對政府社宅政策跳票的不滿。記者余承翰／攝影
桃園市總工會等團體組成的「五一工會聯盟」上午號召百人至行政院外抗議，要求政府改善勞工職場困境，並以行動劇表達對政府社宅政策跳票的不滿。記者余承翰／攝影

桃園市總工會等團體組成的「五一工會聯盟」上午號召百人至行政院外抗議，要求政府研議「勞工可負擔育兒住宅」、將失業給付水準調升至投保薪資80%、新制勞退提撥率應提高至7%以上，改善勞工職場困境。記者余承翰／攝影
桃園市總工會等團體組成的「五一工會聯盟」上午號召百人至行政院外抗議，要求政府研議「勞工可負擔育兒住宅」、將失業給付水準調升至投保薪資80%、新制勞退提撥率應提高至7%以上，改善勞工職場困境。記者余承翰／攝影

桃園市總工會等團體組成的「五一工會聯盟」上午號召百人至行政院外抗議，要求政府改善勞工職場困境，並以行動劇表達對政府社宅政策跳票的不滿。記者余承翰／攝影
桃園市總工會等團體組成的「五一工會聯盟」上午號召百人至行政院外抗議，要求政府改善勞工職場困境，並以行動劇表達對政府社宅政策跳票的不滿。記者余承翰／攝影

賴清德 行政院 勞動節 社宅 職場 失業給付 勞退

延伸閱讀

影／工傷協會等團體行政院前提六大訴求 呼籲改善原住民職災問題

工會怒吼！ 台鐵、警消、公教上街爭調薪

台南課輔鐘點費六都墊底 教師工會籲調升：否則不排除拒上

「加班時薪更低」中市增課輔鐘點費

相關新聞

影／五一工會聯盟行政院外抗議 提三訴求呼籲政府改善勞工職場困境

桃園市總工會等團體組成的「五一工會聯盟」上午號召百人至行政院外抗議，表達對賴清德總統社宅政策跳票的不滿，並提出三大訴求，包括要求政府研議「勞工可負擔育兒住宅」、將失業給付水準調升至投保薪資80%、新制

沒有連假竟造成離職潮加速？ 四月職缺因這原因猛爆性增加

Dcard、Threads 不少求職者抱怨今年農曆年後求職季找不到工作、3月職缺數跟年前差不多。面試心得平台面試趣觀測站內數據發現，2026年的面試心得筆數近期明顯增加，企業徵才節奏因春節較晚，真正的求職旺季4月才正式啟動。

退伍不退場！勞動部五五就業助攻 退役軍職主計轉身醫務主管

軍職主計退役的張耀仁，善用勞動部推動「五五就業促進獎勵」，經勞動部雲嘉南分署新營就業中心協助重返職場，成為醫院醫務主管，開啟職涯新人生。

「弱雞勿試、我要獅子」29K徵才文惹議 網友留言歪樓成動物園

雲林縣一家企業徵才文近日被轉貼至臉書社團，引起網友熱議，貼文以強烈語氣招募人才，不僅強調工作「很操」、薪水「有感」，還直言「弱雞勿試」、「我要的是獅子」，但薪資條件為基本薪資2萬9500元，加班費與紅利另計，與霸氣用語形成強烈反差，掀起網友討論。

長榮航空第2波徵才釋8大類地勤職缺 大學畢業起薪4.3萬

隨著新機持續交付，長榮航空今宣布啟動今年第2波人才招募計畫，涵蓋8項不同職類地勤人員，釋出數十名職缺，大學畢業起薪4.3萬元，即日起至5月3日開放報名，錄取後依招募職類及個人專業背景分配至桃園機場、松山機場及桃園南崁總公司等工作地點，並預計於今年7至8月分梯次報到。

高職畢去澳洲年賺200萬！她被同學狠酸低薪 網揭代價：回台履歷空白

一名女網友近日在Dcard發文表示，聽聞高中同學前往澳洲打工，年薪高達約新台幣200萬元，甚至還享有一個月特休，讓她感到相當震驚與失落。原PO指出，該名同學英文能力不佳，學歷僅高職畢業、大學未完成，卻能在當地建築業獲得高薪，與自己在台灣工作4年月薪約48k相比，落差明顯。對方甚至多次以「薪水很少」調侃，讓她心情備受影響，質疑自身努力是否被低估。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。