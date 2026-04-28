影／五一工會聯盟行政院外抗議 提三訴求呼籲政府改善勞工職場困境

桃園市總工會等團體組成的「五一工會聯盟」上午號召百人至行政院外抗議，表達對賴清德總統社宅政策跳票的不滿，並提出三大訴求，包括要求政府研議「勞工可負擔育兒住宅」、將失業給付水準調升至投保薪資80%、新制勞退提撥率應提高至7%以上，改善勞工職場困境。

五一工會聯盟提出三大訴求，第一、除現有社宅政策外，政府須研議「勞工可負擔育兒住宅」，需有排富之限制，並優先提供有未成年幼兒的受雇者與預計六年內生兒育女的年輕勞工家庭。以延長貸款期限、低於租賃房屋市場價的租賃形式，抑或以低於購屋市價的價格出售給勞方（勞方賣出時亦只能回售給政府）等形式制定之。

第二、提高失業期間經濟安全，應將失業給付水準調升至投保薪資80%，或者提高就保投保薪資，並延長請領期限至九個月，針對特定對象則最長另加發三個月。

第三、新制勞退提撥率應提高至7%以上，並依物價與通膨指數調升。

桃園市總工會等團體組成的「五一工會聯盟」上午號召百人至行政院外抗議，要求政府改善勞工職場困境，並以行動劇表達對政府社宅政策跳票的不滿。記者余承翰／攝影

桃園市總工會等團體組成的「五一工會聯盟」上午號召百人至行政院外抗議，要求政府研議「勞工可負擔育兒住宅」、將失業給付水準調升至投保薪資80%、新制勞退提撥率應提高至7%以上，改善勞工職場困境。記者余承翰／攝影