畢業1年換10份工作！文組女嘆失去信心 網建議2出路：會讀書很適合

一年換10份工作！一名女網友分享，自己是文組畢業，出社會後找不到方向，不僅頻頻轉職，還在職場中屢遭否定，讓她逐漸失去自信，甚至也讓她開始懷疑自己。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「工作能力差，一年換十份工作」為題，指出自己畢業後像「無頭蒼蠅」般四處求職，不清楚自己適合什麼工作，能錄取的職缺往往不符合興趣與能力，導致適應不良。有些工作只做一天就離職，也有做不到一週就被請走，一年內換了10份工作。

這名女網友坦言，長期在職場被否定與指責，讓她變得自卑又敏感，幾乎失去自信心。回想學生時期，只要努力準備考試就能看到成果，但進入職場後卻完全不同，讓她深感挫敗，甚至直言「連自己都覺得很丟臉」。

貼文一出後，不少網友都表示「我跟妳一樣，工作10年換了上百份工作，很常被說動作太慢而被資遣，但我求學都很順利」、「感覺就是很缺人才會在起初講說妳適合，騙妳入職，然後發現不太好再開掉」、「一年換十份工作其實很厲害，代表妳從未想停歇」、「加油，我最近也有這種感覺，但還是要找到自己喜歡的工作比較重要！」、「35歲之前，在職場上多嘗試才會知道自己適合什麼工作，不要害怕失敗」。

此外，也有部分網友給出實用建議，一是考公職，二是讀產業碩士專班，「公務員是妳唯一選擇」、「公務員試用期過後，通常就不太會資遣了」、「考運好讀書又還可以的話，可以考慮國營或公務人員，反正考進去後能力差也沒關係」、「沒念碩士班的話，可以去讀產業碩士專班，畢業直接有工作」。

頻繁轉職等同「不夠穩定」嗎？本站曾報導，一名網友分享，自己今年29歲，出社會至今換過4份工作，任職時間從一年到兩年多不等，目前這份工作也即將滿兩年。近期面試時被多次質疑「為什麼一直換工作？」，讓她相當好奇「遇到不適合的工作，大家真的都會硬撐三、四年以上嗎？」。

對此，不少網友都表示「這樣有算常換嗎…？」、「我覺得妳都做滿久的啊，但我發現一般人好像覺得要做三年」、「妳這讓幾個月就換工作，甚至最短兩天就離開的我情何以堪」、「我覺得時間都做蠻長的耶！況且不趁年輕找到比較適合的工作，等到年紀大點也不太敢換」、「如果可以誰想要一直換工作，與其檢討員工不如好好整頓公司」。