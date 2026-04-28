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影／工傷協會等團體行政院前提六大訴求 呼籲改善原住民職災問題
工傷協會與基隆市原住民生活互助協會等團體上午在行政院外抗議，要求政府立即成立原民職災預防跨部會小組，並提出六大訴求，改善原住民族勞工職災處境。
六大訴求包括第一、全面提升原住民族勞工勞保與職災保險納保率；第二、建立原住民族職災統計、給付、勞檢與高風險產業分析專章；第三、補助參與職安訓練期間工資損失與交通成本；第四、主動把職災預防教育送進部落與高風險工作現場；第五、建立職災即時求助、醫療轉介、法律扶助與家庭支持系統；第六、針對原住民族集中之高風險產業，啟動專案勞檢與職災預防計畫。
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