影／工傷協會等團體行政院前提六大訴求 呼籲改善原住民職災問題

一名女網友近日在Dcard發文表示，聽聞高中同學前往澳洲打工，年薪高達約新台幣200萬元，甚至還享有一個月特休，讓她感到相當震驚與失落。原PO指出，該名同學英文能力不佳，學歷僅高職畢業、大學未完成，卻能在當地建築業獲得高薪，與自己在台灣工作4年月薪約48k相比，落差明顯。對方甚至多次以「薪水很少」調侃，讓她心情備受影響，質疑自身努力是否被低估。

2026-04-27 11:57