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烈日工作危險！柯志恩提出「避暑防護方案」 推勞工早晚移班彈性工作

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩與勞工團體座談，她今天正式提出希望建立產業風險分級與黑名單制度來改善工安，另主張招商時把「薪資水準」列為獲取市府資源的必要條件。圖／柯志恩服務處提供
國民黨高雄市長參選人柯志恩與勞工團體座談，她今天正式提出希望建立產業風險分級與黑名單制度來改善工安，另主張招商時把「薪資水準」列為獲取市府資源的必要條件。圖／柯志恩服務處提供

國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩今天推出第二波勞工政見，她表示，營造夥伴與外勤人員在烈日下揮汗工作辛苦且危險，主張推動早晚移班的彈性工作機制，協助戶外勞工避開正午最危險的高溫時段，另建立黑名單，讓企業的工安紀錄與公共工程投標資格掛鉤。未來高雄招商不再只看投資規模，要將「薪資水準」列入獲取市府資源的必要條件，2030年要讓市民平均年收衝高至75萬元。

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高雄面臨日益嚴峻的極端氣候挑戰，柯志恩認為戶外工作者的安全不該只靠運氣，而是市府應盡的管理責任，所以她主張推動早晚移班的彈性工作機制，並提供營運補貼，引導企業在極端氣候下改善工作排程，落實實質的避暑防護。

高雄職災千人率自2018年起長期位居六都前列，柯志恩強調，強化職安不應只是罰鍰，更要透過管理落實預防，包括引進智慧科技、感測器與自動化監測等措施來精進管理。另主張將工地管理從被動應災轉向主動防災，建立產業風險分級與黑名單制度，將企業的工安紀錄與公共工程投標資格掛鉤，確保重視安全管理的企業能在市場競爭中脫穎而出。

柯志恩針對未來招商提出「高薪產業戰略」，也就是高薪導向的招商模式。她說明，未來高雄的招商政策將不再只看投資規模，而是將薪資水準列為獲取市府資源的必要條件。企業若欲取得市府補貼或相關誘因，必須讓勞工實質分享成長成果，讓經濟發展不再只是數字，而是每個家庭都能感受到的收入提升。

柯志恩說，期望在2030年，高雄全年總薪資平均數由目前的68.7萬元提升至75萬元，中位數由54.2萬元提升至58萬元，透過技術轉型培訓與完整的人才循環配套，落實真正的分配正義。

柯志恩表強調，漂亮的經濟成長率，如果無法保障基層勞工的尊嚴與生計，就失去了政策的初衷。盼透過制度化的工安考核與高薪導向的招商模式，為高雄的勞工朋友撐起一把遮風擔雨的保護傘，讓高雄成為全國勞動環境進步的指標，讓每一位勞工在追求職涯發展時，都能感受到市府最實質的守護。

國民黨高雄市長參選人柯志恩提出第二波勞工政見，希望建立產業風險分級與黑名單制度來改善工安，另在招商時也會把「薪資水準」列為獲取市府資源的必要條件。圖／柯志恩服務處提供
國民黨高雄市長參選人柯志恩提出第二波勞工政見，希望建立產業風險分級與黑名單制度來改善工安，另在招商時也會把「薪資水準」列為獲取市府資源的必要條件。圖／柯志恩服務處提供

柯志恩 國民黨 高雄

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