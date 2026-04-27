沒有連假竟造成離職潮加速？ 四月職缺因這原因猛爆性增加

Dcard、Threads 不少求職者抱怨今年農曆年後求職季找不到工作、3月職缺數跟年前差不多。面試心得平台面試趣觀測站內數據發現，2026年的面試心得筆數近期明顯增加，企業徵才節奏因春節較晚，真正的求職旺季4月才正式啟動。

面試趣分析職缺延後釋出的核心原因，發現3月求職市場異常冷清，主要受以下影響：

一是春節偏晚拉長觀望期：2026年春節落在2月中旬，企業3月初才啟動年度預算確認與組織調整。原本應在3月初定案的缺額，受行政流程影響延後至4月才明確釋出。

其次是3月無連假加速離職潮：春節後連續工作一個半月、缺乏連假緩衝，導致在職者疲憊感倍增，進而加速離職念頭。這股累積的能量在4月爆發，企業為填補大量人力缺口，近期正密集釋出職缺。

面試趣分析，3月是企業、求職者的磨合等待期，4月才是職缺「猛爆性增加」的轉折點。

面試趣指出，與年後第一波衝動轉職潮不同，4月釋出的職缺多屬企業急需補上的位置。此外，第一波轉職者多已定崗，4月的求職競爭壓力相對減輕。

面試趣專家建議，求職者應善用4月「主場優勢」。企業急於補人，求職者可爭取較高薪水，不需急於答應 Offer。面試前可於面試趣掌握面試考古題、公司文化、敘薪標準，挑選最適合自己的工作。職缺多、企業急，正是談出優渥待遇的最佳時機。