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退伍不退場！勞動部五五就業助攻 退役軍職主計轉身醫務主管

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
軍職主計退役的張耀仁，善用勞動部推動「五五就業促進獎勵」，在勞動部雲嘉南分署新營就業中心協助成為醫院醫務主管，找到職場新舞台。記者謝進盛／翻攝
軍職主計退役的張耀仁，善用勞動部推動「五五就業促進獎勵」，在勞動部雲嘉南分署新營就業中心協助成為醫院醫務主管，找到職場新舞台。記者謝進盛／翻攝

軍職主計退役的張耀仁，善用勞動部推動「五五就業促進獎勵」，經勞動部雲嘉南分署新營就業中心協助重返職場，成為醫院醫務主管，開啟職涯新人生。

曾是部隊主計主管的耀仁，軍旅生涯還算穩定，在孩子滿3歲時，不希望缺席孩子唯一童年。幾經思索後，選擇帶著軍中累積的主計專業與碩士學位辦理退伍。

耀仁跨出軍營轉型並非易事，幸透過勞動部「五五就業促進獎勵」協助，在勞動部雲嘉南分署新營就業中心成功媒合他至營新醫院擔任會計室課長，至今就業已滿1年，更領到6萬元的就業獎勵金。

醫院更提出彈性調整工作時間及家庭照顧協助措施的友善方案領到3萬6千元雇主獎勵，創造勞資雙贏共榮共好的職場。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟說，「五五就業促進獎勵」，是針對離開職場逾3個月、年滿55歲以上或年滿45歲且依法退休者，提供最高6萬元勞工就業獎勵；並透過補助雇主職場支持輔導費，促使企業強化人力運用、優化職場環境。

自今年4月10日起，勞動部也針對「五五就業促進獎勵」進行四項優化調整，包括：

一、縮短可請領時間：領取就業獎勵所需的受僱期間，由90日縮短至30日，勞工經公立就業服務機構推介就業後滿30日即符合獎勵資格。

二、調降補助薪資門檻：考量彈性工時趨勢，55到64歲者，每月工資達最低工資三分之一，即可請領3500元；65歲以上者，每月工資達最低工資四分之一，可請領2500元獎勵金。

三、放寬契約形式：新增納入「定期契約」，不限於不定期契約，放寬勞工從事職缺的契約形式，增加就業選擇。

四、非自願離職者失業時間免重計：為鼓勵非自願離職者持續求職，符合本措施的勞工經公立就業服務機構推介就業後，若遭雇主非自願離職，可依原本「離開職場3個月以上」的身份繼續適用，不用重新計算失業時間。

更多資訊詳情可至45+就業資源網(https://gov.tw/44G)查詢，或向轄內就業中心服務台諮詢。

勞動部自今年4月10日起也針對「五五就業促進獎勵」優化調整，方便當事人請領。記者謝進盛／翻攝
勞動部自今年4月10日起也針對「五五就業促進獎勵」優化調整，方便當事人請領。記者謝進盛／翻攝

職場 勞動部

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