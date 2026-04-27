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「弱雞勿試、我要獅子」29K徵才文惹議 網友留言歪樓成動物園

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣一間企業徵才文近日被轉貼至臉書社團，引起網友熱議，貼文以強烈語氣招募人才，不僅強調工作「很操」、薪水「有感」，還直言「弱雞勿試」、「我要的是獅子」，但薪資條件為基本薪資2萬9500元，加班費與紅利另計。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣一間企業徵才文近日被轉貼至臉書社團，引起網友熱議，貼文以強烈語氣招募人才，不僅強調工作「很操」、薪水「有感」，還直言「弱雞勿試」、「我要的是獅子」，但薪資條件為基本薪資2萬9500元，加班費與紅利另計。記者陳雅玲／翻攝

雲林縣一家企業徵才文近日被轉貼至臉書社團，引起網友熱議，貼文以強烈語氣招募人才，不僅強調工作「很操」、薪水「有感」，還直言「弱雞勿試」、「我要的是獅子」，但薪資條件為基本薪資2萬9500元，加班費與紅利另計，與霸氣用語形成強烈反差，掀起網友討論。

有網友在臉書社團「爆廢1公社」分享該企業徵才截圖直呼「笑到不行」，該徵才文寫「我們很操但薪水有感，弱雞勿試，我要的是獅子是人才，獅子想要的是錢，不是賴（LINE）與打混。」薪資條件為基本薪資2萬9500元，加班費與紅利另計；上班時間自上午10時至晚間8時，延長工時另計加班費，周休二日，國定假日出勤可補休或領加班費。

貼文一出，留言區瞬間「歪樓」成動物園。網友紛紛嘲諷「29K要什麼獅子」、「看到底薪我還是當猴子就好」、「29k沒請到貓就不錯了」、「這薪水只能找蝨子喔」、「給得起香蕉，只能請到猴子」，甚至有人調侃「獅子現在還要跟猴子搶香蕉嗎？」

對此，雲林縣政府勞青處長張世忠表示，該徵才薪資符合現行基本工資規定，並未違法，依規定起薪未滿4萬元須明確揭露，企業應清楚說明薪資與福利內容，避免求職者產生落差，影響誠信。

發文企業主管則回應，該職務屬半業務性質，除底薪2萬9500元外，另有獎金制度，平均月薪可達6萬元以上，若能力突出甚至可達10萬元，在雲林地區已屬高薪。

薪資 加班費 雲林 徵才

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