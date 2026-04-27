長榮航空第2波徵才釋8大類地勤職缺 大學畢業起薪4.3萬

隨著新機持續交付，長榮航空今宣布啟動今年第2波人才招募計畫，涵蓋8項不同職類地勤人員，釋出數十名職缺，大學畢業起薪4.3萬元，即日起至5月3日開放報名，錄取後依招募職類及個人專業背景分配至桃園機場、松山機場及桃園南崁總公司等工作地點，並預計於今年7至8月分梯次報到。

長榮航空指出，此次招募職缺包含客服人員、顧客關係與服務品質管理人員、簽派／航技人員、財務人員、個人資料管理人員、航空保安管理人員、航機工程師及職業安全衛生人員，大學畢業起薪4萬3000元，如具有專業證照或相關經驗者，則將個別議定。

長榮航空表示，錄取後將依招募職類及個人專業背景分配至桃園機場、松山機場及桃園南崁總公司等工作地點，並預計於今年7至8月分梯次報到，未來也將依據員工的興趣及能力，安排內部輪調及跨領域學習，並提供海外歷練機會，有意報考者即日起至5月3日可至長榮航空網站（http://www.evaair.com）完成線上報名。