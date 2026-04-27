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影／公務體系勞動者集結行政院前 要求薪資待遇正常化

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
台灣鐵路產業工會、台灣公務革新力量聯盟上午號召公務體系勞動者集結，至行政院前召開記者會，要求薪資待遇正常化。記者邱德祥／攝影
台灣鐵路產業工會、台灣公務革新力量聯盟上午號召公務體系勞動者集結，至行政院前召開記者會，要求薪資待遇正常化。記者邱德祥／攝影

近期公務人員逃亡潮引起政府重視，行政院人事行政總處蘇俊榮對外宣布將會在下半年爭取「專業加給」提升。台灣鐵路產業工會、台灣公務革新力量聯盟上午號召公務體系勞動者集結，在行政院前舉行記者會，表達公務體系長年以來面對「實質業務不斷攀升、承擔超額責任」需要檢討的待遇絕對不只如此，要求薪資待遇正常化。

出席團體表示，行政院人事行政總處作為全國軍公教、國公營及公務機關勞工待遇的主管單位，不僅對於遏止各機關叢生的業務束手無策，對於國公營事業、公立醫院、公務機關勞工薪資遲滯，或因待遇造成的各項困境也未有任何檢討，導致就算各國公營事業、公立醫院、公務機關在薪資待遇上有意調整，也遭到行政院人事行政總處掣肘。現場也提出三項訴求：1、各級俸額至少調高6000元。2、應修正《各機關加班費支給辦法》，加班費全薪計算、設置加班倍率。3、公務人員調薪，泛公務體系要比照。4、檢討技工工友待遇，調整薪餉表最高至230點、檢討職工退休金計算標準。現場並演出行動劇，呈現第一線公務體系人員僵屍業務冗長、低薪、缺人手的無奈。

台灣鐵路產業工會、台灣公務革新力量聯盟上午號召公務體系勞動者集結，至行政院前召開記者會，要求薪資待遇正常化。記者邱德祥／攝影
台灣鐵路產業工會、台灣公務革新力量聯盟上午號召公務體系勞動者集結，至行政院前召開記者會，要求薪資待遇正常化。記者邱德祥／攝影

現場演出行動劇，呈現第一線公務體系人員僵屍業務冗長、低薪、缺人手的無奈。記者邱德祥／攝影
現場演出行動劇，呈現第一線公務體系人員僵屍業務冗長、低薪、缺人手的無奈。記者邱德祥／攝影

薪資 加班費 行政院 基層公務員

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