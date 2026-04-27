高職畢去澳洲年賺200萬！她被同學狠酸低薪 網揭代價：回台履歷空白

一名女網友近日在Dcard發文表示，聽聞高中同學前往澳洲打工，不僅年薪高達約新台幣200萬元，還享有一個月特休，讓她感到相當震驚與失落。該名同學英文能力不佳，學歷僅高職畢業，卻能在當地建築業獲得高薪，而自己在台灣工作4年月薪約48k，相比之下落差明顯。對方甚至多次以「薪水很少」調侃，讓她心情備受影響，質疑自身努力是否被低估。

貼文曝光後，引發網友熱議。有支持者指出，在澳洲確實存在高薪勞力工作機會，尤其建築業、醫療相關產業待遇優渥，「只要妳有技術、肯幹就有錢」。也有人分享，當地超市經常有折扣活動，若精打細算、減少外食開銷，生活成本未必如想像中高。

不過，有另一派網友持保留態度，認為高薪背後往往伴隨高強度勞動，「可以賺到這樣沒錯但超級累」、「在澳洲的工作在台灣可不會被認可（除非妳的工作需要使用英文）」、「除非他在當地結婚不然沒辦法在澳洲工作一輩子吧，沒專業技能的話之後回來工作搞不好比妳的薪水還低很多」、「只要他沒有把錢存好，那他回來就是一個高中畢業、沒特殊能力、履歷空白的人」。

過去也有類似案例在網路引發討論。一名29歲女網友在PTT表示，自己從事約聘性質工作，雖然壓力較小、符合個性，但月薪僅約34k至40k，長期下來仍感到收入偏低。她提到，身邊朋友赴澳洲從事勞力工作，月薪可達7萬元以上，且生活與心理狀態反而更平衡，讓她開始動念是否也應出國發展。

該名網友進一步指出，自己需照顧家人，且擔心年齡限制與未來返台就業問題，因此陷入兩難。貼文引發熱烈回應，有人鼓勵「趁年輕就去嘗試」，也有人提醒澳洲工作機會競爭激烈、勞動強度高，「沒打算長期留下就要三思」。