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高中職畢可報考 林業署台中分署森林護管員月薪最高近5萬

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
林業及自然保育署台中分署為招募推動永續林業及建構國土生態綠網的生力軍，將於6月27日辦理森林護管員甄試。圖／林業及自然保育署台中分署
林業及自然保育署台中分署為招募推動永續林業及建構國土生態綠網的生力軍，將於6月27日辦理森林護管員甄試。圖／林業及自然保育署台中分署

林業及自然保育署台中分署為招募推動永續林業及建構國土生態綠網的生力軍，將於6月27日辦理森林護管員甄試，招考森林護管員5名，原住民族應錄取至少1名，候補人數視考試成績擇優排序，至多3名，5月27日前報名。

林業保育署台中分署表示，森林護管員肩負守護台灣山林的重要使命，工作內容涵蓋森林資源管理、森林保護、林地管理、植樹造林、步道巡護、野生動植物管理、治山防災及森林資源調查等各項林業工作的第一線任務。

年滿18歲，高中職以上不限科系畢業即可報考。為鼓勵原住民族就業，具原住民族身分者國中畢業持有簡章所訂之工作經歷證明亦可報考。

台中分署表示，森林護管員為森林保護及自然保育相關工作的第一線執行者，資格上需具備身心健康，體格健壯，能耐勞苦並勝任高山地區林野工作，須通過第一階段2項術科測驗—實地騎乘循環檔機車及對於肌耐力極具挑戰的負重跑走，負重20公斤男生於12分內、女生於13分30秒內走完或跑完1500公尺，才能參加第二階段的筆試及口試。

新進森林護管員每月薪酬自3萬3198元起，未來依考核結果最高可逐級晉升至4萬9797元，依據工作地點屬高山或偏遠地區，可再提高薪酬；執行高風險勤務，可依項目與級別支給山地巡護作業費，也有年終工作獎金、勞健保、勞工退休金、員工年度休假等權益及福利。詳情可至農業部林業及自然保育署台中分署官網下載簡章，報名日期自即日起至115年5月27日止。可洽該分署人事室李小姐，聯絡電話(04)25150855轉163。

林業及自然保育署台中分署為招募推動永續林業及建構國土生態綠網的生力軍，將於6月27日辦理森林護管員甄試。圖／林業及自然保育署台中分署
林業及自然保育署台中分署為招募推動永續林業及建構國土生態綠網的生力軍，將於6月27日辦理森林護管員甄試。圖／林業及自然保育署台中分署

林業及自然保育署台中分署為招募推動永續林業及建構國土生態綠網的生力軍，將於6月27日辦理森林護管員甄試。圖／林業及自然保育署台中分署
林業及自然保育署台中分署為招募推動永續林業及建構國土生態綠網的生力軍，將於6月27日辦理森林護管員甄試。圖／林業及自然保育署台中分署

原住民 林業署 森林

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