一堆人早就知道！苦主曝公司快倒前 「3大警訊」：這類人一走就完蛋

在新創浪潮持續升溫的時代，不少小型企業如雨後春筍般冒出，但現實殘酷，能撐過考驗的公司並不多。近日就有一名網友在Threads發文，好奇大家都是在什麼時候察覺「這公司好像要不行了？」意外掀起大量討論，不少過來人紛紛分享親身經歷，引發強烈共鳴。

觀察留言內容，不少人首先點出「人員異動」往往是最早的警訊。有網友直言，當公司出現「正常人都走光光的時候、會計跑路、一堆老鳥開始走」的情況，通常代表內部已出現結構性問題。尤其像人資、財會這類掌握公司核心運作的職位若陸續離開，確實可能意味著公司營運壓力升高，因內部人員通常會最早接觸到「財務或決策異常」的蛛絲馬跡。

除了人事變動，「管理失衡」也被不少網友視為關鍵徵兆。有留言提到，「老闆的愛將就算犯錯也沒事」，甚至出現能力與職位不匹配卻被重用的情況；也有人分享，當公司開始過度關注細枝末節，例如座位整潔、設備是否關閉，卻忽略營收與發展方向，往往代表決策層已陷入瓶頸。這類管理問題會大大影響團隊士氣，進一步加速人才流失，形成惡性循環。

至於第三大警訊，則是「明顯的成本緊縮」。有網友指出，當公司出現「遇缺不補、薪資偏低請不到人」的情況，甚至連基本物資如衛生紙、文具都開始斤斤計較，正意味著資金運作吃緊。從企業經營角度來看，適度控管成本是正常策略，但若連基本運作資源都受到影響，確實可能反映財務狀況不佳。

除了上述三大面向，也有不少留言帶出更生活化的觀察。有網友笑稱，當公司「連像樣的人都請不到」時，就該提高警覺；也有人提到，老闆若變得聽不進建議、凡事我行我素，將會讓公司更難轉型。還有不少人看完討論後直呼「講什麼大實話」、「這根本是我公司」，顯示相關經驗在職場中並不少見。

除了在職人士對現況的無奈，新鮮人的壓力同樣浮現，本站曾報導，近日有求職者發現企業對「即戰力」的要求明顯提高，不少公司希望新人能快速上手、減少培訓成本，甚至幾乎不提供學習時間。這樣的趨勢，也讓不少剛踏入職場的人感到困惑與壓力，部分網友認為職場就算急需人才，也要給新人學習的機會，才能兼顧短期效益與長期發展。