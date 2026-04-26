面試就被問前公司薪水合理嗎？ 兩派人吵翻：根本查個資行為

一名女網友近日在Dcard發文詢問「面試可以不要寫前公司薪水嗎」，表示每次求職都被要求填寫過去薪資，即使未填寫，面試時仍會被追問，讓她質疑此舉是否等同企業在蒐集市場薪資資訊。貼文曝光後，引發網友熱議，討論面試填寫前薪的合理性與必要性。

部分網友持反對立場，認為這類問題本質上就是「包裝成徵人的查個資行為」，甚至有人直言會選擇高報或隨意填寫，「是我就高報」、「人生有些事情就是要靠唬，反正也無從查起」。

不過，也有網友認為填寫前薪有其必要性，「之前去打工也要求寫前公司薪水，雖然覺得沒意義，但我還是照實寫」、「寫了在談薪水時才有依據吧」。另有人提醒，若選擇不提供相關資訊，企業也可能視為不配合，「當然你也可以不給，但對方也可以覺得你不配合，中斷所有流程」。

此外，也有不少人分享應對技巧，例如以「條款」為由婉拒透露，「我都會說有簽保密條約，所以不方便透露」、「不想寫你就寫前公司有簽保密條款，告知就會被告」。

事實上，近期也有類似案例引發討論。一名女網友在Dcard表示，面試時將前薪「虛報3000元」，未料錄取後公司要求提供薪資證明、離職證明甚至扣繳憑單，讓她陷入兩難。部分網友質疑企業要求的合理性，認為薪資屬個人或公司機密，「憑什麼要提供」，也有人建議可用保密條款或勞保紀錄作為替代。

但另一派網友則強調誠信問題，指出若被發現與實際不符，可能影響錄取甚至被取消資格。「這樣誠信會被打折」，提醒求職者需自行承擔風險，雖然前薪揭露與否仍無定論，但能在隱私、誠信與談薪空間之間取得平衡還是最好的。