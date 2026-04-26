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搶進職場黃金檔！ 北市28企業釋出逾千職缺 餐飲、長照職位最吸睛

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

北市就業服務處將於4月28日至4月30日於各就業服務站舉辦現場徵才活動，本周共邀集28家企業參與，釋出高達1,002個工作機會，涵蓋批發零售、餐飲旅宿、運輸物流、兒童教育體驗及醫療長照等多元產業，為求職民眾提供豐富選擇。無論是準備踏入職場的新鮮人，或尋求轉職機會的在職者，都能透過面對面交流，精準掌握職涯方向。

本次徵才最大亮點之一，為享譽國際的餐飲品牌鼎泰豐加入行列。該企業長年以精緻服務與品質聞名，此次釋出多項職缺，包括服務專員、廚師、收銀員、餐廳整理員及點心學員等，月薪41.5K起跳，最高可達62K，部分職位更提供區域獎勵金。對於有心投入餐飲服務業的求職者而言，不僅是就業機會，更是學習標竿企業管理與服務精神的難得契機。

零售通路方面，屈臣氏、全家（5903）便利商店、統一（1216）超商及全聯等企業共釋出141個職缺，包含儲備幹部與門市人員等，工作地點遍及雙北，特別適合追求工作與生活平衡的族群。另在新興產業方面，兒童教育體驗品牌「孩享趣」開出財務與資訊主管職缺，起薪上看55K，顯示跨域專業人才需求持續升溫；女性運動品牌「好時光風格」亦提供店經理及行銷企劃等職缺，吸引對健康與生活風格產業有熱情的人才投入。

交通服務方面，「微笑單車（YouBike）」因應通勤需求，釋出夜班調度與維護專員等職缺，薪資最高約50K，並同步提供兼職機會，提升工作彈性。

此外，隨著高齡化社會加速發展，長照與醫療人力需求持續攀升。本次邀集10家長照機構與醫療院所參與，包括市立聯合醫院忠孝院區等，提供178個照服員職缺，時薪最高可達450元，並搭配完善福利制度，積極延攬具備專業證照的人才投入具高度社會價值的照護服務。

整體而言，本周徵才活動不僅展現臺北市產業多元發展動能，也反映出服務業與長照領域的人才需求趨勢。就服處呼籲有求職需求的民眾把握機會，親臨各就服站參與面試，為職涯開創更多可能。

本周徵才廠商有鼎泰豐、統一速達、晶華國際酒店（北投晶泉丰旅）、微笑單車（YouBike）、瓦城泰統、台北花卉產銷、全家便利商店、行愛住宿長照、美僑協會、歲悅居家長照、統一超商、全聯實業北區營運中心、愛馨居服、孩享趣、屈臣氏、好時光、聯合醫院忠孝院區、和德昌（麥當勞）、碩穎居家長照、誠實居家長照、佳愛居家長照、松泰居家長照、彩宸生活事業、傳家寶居家長照、鼎王國際餐飲、煒盛環科、馨瀅居家長照、鬍鬚張，共計28家企業。

北市 職缺 長照

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