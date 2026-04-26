離開台積電後悔了？前工程師曝「高薪焦慮」 網揭2解方：心態與投資

一名網友近日在Dcard發文，以「得了台積越好心情越不好的病」為題，坦言看到台積電近年發展強勁、年薪動輒300萬元以上，讓自己情緒反而越來越低落。他回憶，半年前因長期承受高壓工作環境，出現食慾不振、體重下降等狀況，最終選擇離開竹科轉職，雖然目前工作相對輕鬆、收入尚可，但仍時常陷入「是否做錯決定」的自我懷疑。

貼文曝光後，不少網友給予安慰，認為原PO的選擇並非錯誤，「你沒下山，人可能都快沒了」、「那是用健康換來的錢」，強調身心狀態比高薪更重要。也有人建議，應嘗試培養興趣、參與活動，或暫時遠離相關資訊，重新調整生活節奏，「有勇氣從台積電離職才是值得和別人一提的事情，不要一直活在外在的光環」。

另一派網友則提供不同思維，指出若仍看好公司發展，不一定要回去任職，「買台積電股票可以治好你的心病」、「當股東比較爽好嗎？想到同學們這麼努力在裡面幫我賺錢就開心」、「你可以當台積的股東啊。這3年投資台積電的年化報酬率超過60%」、「我是離開後買台積股票快13張，讓ggder幫我賺錢」、「如果你看好台積薪水還會持續漲，就買台積電的股票啊」。

台積電年初公布的營運與分紅數據，曾引發市場關注。公司董事會拍板多項議案，其中2025年員工業績獎金與酬勞（分紅）總金額高達2,061.45億元，創下歷史新高。以約7.8萬名台灣員工估算，平均每人可分得約264.3萬元，年增32.1%，顯示公司獲利與員工待遇同步提升。

此外，董事會也通過2025年第4季每股配息6元，並核准高達449.62億美元（約新台幣1.41兆元）的資本預算，用於先進製程與產能布局，同時進行子公司增資與公司債募集。整體布局不僅展現持續擴張的決心，也讓外界對其未來發展維持高度關注，進一步強化其在求職與投資市場中的吸引力。