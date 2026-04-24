去年職場新鮮人平均起薪3.9萬元 17.2%只領最低工資

勞動部今發布「114年初任人員薪資統計」指出，去年職場新鮮人起薪平均3.9萬元，年增5.4%，其中，大學畢業者3.6萬元，研究所5.3萬元。不過，去年仍有17.2%的初任人員領的是最低工資，大學畢業者領最低工資者占18.3%。

勞動部以高級中等以上學校畢業生、勞工退休金月提繳工資、公教人員保險等大數據資料，編算畢業生初入職場受僱人員的全時薪資統計。

勞動部指出，114年初任人員13.8萬人，投入製造業最多，占20.8%；批發及零售業占16.1%次之；醫療保健及社會工作服務業占12.3%居第三。其餘占比較高的行業包括專業科學及技術服務業8.8%、教育業8.6%、住宿及餐飲業6.7%。

與113年相較，以製造業占比上升1.2個百分點最多，醫療保健及社會工作服務業也上升0.6個百分點；批發及零售業、住宿及餐飲業則分別下降0.9個百分點、0.7個百分點。

薪資部分，去年初任人員月薪平均3.9萬元，較113年增加5.4%、2000元；就教育程度區分，高中職初任人員薪資平均3.1萬元，大學3.6萬元，研究所5.3萬元。

此外，去年初入職場的新鮮人中，領當年最低工資2萬8590元者共2.4萬人，占17.2%，較113年減少近4000人、1.5個百分點；就各教育程度觀察，高中職以最低工資起薪者占52.3%，大學占18.3%，研究所占3.2%。

職場菜鳥起薪為最低工資的行業，以營建工程占35.8%最高，批發及零售業占29.3%，住宿及餐飲業占29.1%與前年持平，製造業也有10.5%。

性別薪資差距呈現惡化。去年女性初任人員薪資平均3.8萬元，為男性4.1萬元的90.8%，性別薪資差距為9.2%，較113年上升0.5個百分點。而且，教育程度越高，性別薪資差距越大，研究所畢業女性薪資4.9萬元，比同等學歷男性少7000元，性別薪資差距達12.1%；大學以下性別薪資差距均低於1.5%。

各行業別薪資也大不相同。去年大學畢業的初任人員，以醫療保健及社會工作服務業薪資平均4.2萬元最高，金融及保險業3.9萬元次之；研究所畢業者，以出版影音及資通訊業6.1萬元最高，製造業6萬元次之。

此外，去年初任人員整體薪資中位數為3.6萬元；相較平均數3.9萬元，比值為0.9。其中，大專及研究所畢業者薪資中位數各為3.4萬元、5.1萬元，相較平均數3.6萬元及5.3萬元，比值均為0.95。

至於前年初踏入職場、去年底仍在職者占比超過8成，薪資平均4.4萬元，較起薪3.8萬元增加16.1%、加薪6000元。前年起薪僅最低工資者占16.4%，到去年底仍領最低工資者占比降為11.4%，減少5個百分點。