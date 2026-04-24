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公司倒閉欠薪 勞工一招加速申請工資墊償

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞動部設有「積欠工資墊償基金」制度，不讓勞工替雇主的付出成為白費。聯合報系資料照
勞動部設有「積欠工資墊償基金」制度，不讓勞工替雇主的付出成為白費。聯合報系資料照

勞工碰到雇主倒閉發不出薪水，跟雇主求償無門時，總會擔憂辛苦付出勞力成了白做工而心慌。別擔心，勞動部設有「積欠工資墊償基金」制度，不讓勞工替雇主的付出成為白費，可免除向法院聲請強制執行的漫長追討程序，即時得到經濟安全的照顧。

適用勞動基準法之勞工可以向勞保局申請由基金墊償的範圍包括：雇主歇業、清算或宣告破產前6個月內所積欠的工資，以及合計6個月平均工資限額內未依法支付的退休金、資遣費(包含勞動基準法退休金、資遣費及勞工退休金條例資遣費)。

自該基金設立至2025年底，勞保局已墊付金額計86億2,902萬餘元，墊付勞工計8萬7,444人，即時協助受關廠歇業遭欠薪勞工能即時獲得保障。

勞動部說明，申請墊償勞工應以書面提出申請，並檢附雇主歇業、清算或宣告破產的證明文件、債權證明文件及相關佐證資料。

為協助民眾更快速掌握申請流程與準備文件，勞保局已於網站建置「一次看懂如何申請墊償」懶人包及「申請墊償案件送交文件檢核表」，以圖像化及步驟化方式，清楚說明申請資格、應備文件及辦理流程，讓勞工朋友可以一次搞懂、一次備齊，避免因資料不齊影響申請進度，讓申請流程更順暢。

勞動部提醒，為保障自身權益，記得保存平時工作證明文件，另外遇到雇主倒閉要申請墊償，如能同一雇主之勞工共同提出申請，都是可以讓墊償審核與付款作業順利快速之關鍵。

基金 雇主 勞動部

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