為什麼大家都撐不住？揭開五大「離職原因」 背後的真實考量



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「離職原因」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的五大離職原因有哪些。

在職場打拼的過程中，對有些人而言，離職並不是一時衝動的決定。無論是薪資不如預期，還是生活與工作逐漸失去平衡，都讓越來越多人開始重新思考工作的意義。本篇整理出網友熱議的五大離職原因，帶你一探那些讓人下定決心轉身離開的關鍵因素！

「薪資報酬不符期待」跳槽成解方 「人生規劃改變」驅動職涯跑道轉換

▲ 網友熱議 TOP5 離職原因 網路聲量排行

觀察近三個月網友針對「離職原因」的相關話題討論，可以發現「薪資報酬不符期待」位居聲量排名第一。不論是不滿意自己目前工作的薪資待遇，或是認為現職的薪資成長幅度有限，許多人在評估自身付出與報酬的落差後，傾向將「跳槽」視為提升薪資的主要途徑。

例如有網友透露自己「從第一份工作月薪三萬五到第二份工作月薪四萬三，足足漲了22%」，讓不少上班族認同「與其待在同單位等不太可能的加薪，不如跳槽議價加薪」。不過，也有民眾提醒「轉換公司的頻率也是企業任聘時的重要考量，你考慮錢途，企業也考慮人員能力及穩定性」，顯示在追求更高薪資的同時，也需兼顧職涯穩定性。

排名第二的離職主因則是「人生規劃改變」。隨著現代人對自我實現的重視，選擇創業、追求不同生活型態或是重回校園進修，亦成為上班族們離職的動機。對此，即有網友於社群發文詢問「有人也是裸辭創業的嗎？

現在想想，我都覺得當時的自己好勇敢」，引起留言區熱烈迴響，不少民眾表示「裸辭+1」、「我也是裸辭創業，現在想想當初自己還真勇敢」，顯示不少人願意為了追求理想，放棄既有工作並承擔未知的風險。

此外，「與主管溝通不良」也是常見的離職導火線。在職場互動中，若與上司缺乏有效溝通，或是自己時常被迫接受不合理的工作任務與要求，都容易讓人感到身心俱疲。當此類問題長期存在且未能獲得改善，進而影響個人的工作狀態與心情時，便可能使員工最終選擇離開職場。

另一方面，「健康問題」與「家庭與工作難兼顧」同樣是受到網友熱議的離職原因。若是長期處於高壓的工作環境，可能導致過勞與身心狀況亮紅燈；此外，有些人則因為要照顧小孩或長輩，較難在家庭責任與工作壓力之間取得平衡，而選擇先離職以重新調整人生的優先順序。

離職不只是結束一段工作關係，更是一個重新盤點自我、調整方向的過程。而要如何在快速變動的職場環境中，釐清自己最在意的核心價值，並做出最適合當下的選擇，也是每個人在職涯中需要面對的重要課題。





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「離職原因」相關討論則數。

觀測期間：2026/01/08~2026/04/08，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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