超高齡社會建構永續職場 應對產業缺工挑戰

為因應人口結構轉型及維持勞動力永續發展，勞動部、中華民國環境職業醫學會、台灣職業衛生學會及林口長庚醫院，攜手國內外職業衛生及職業醫學相關領域的產學代表，於24日至26日在林口長庚醫院舉辦「2026職業衛生暨職業醫學國際學術研討會」。

此次大會以「韌性與健康兼具的未來勞動力：高齡社會與多元世代的職場因應之道」為主題，聚焦探討台灣邁入超高齡化社會，如何在多元世代共存的職場環境中，建立兼具備韌性的健康保護機制。

開幕式由勞動部次長李健鴻致詞。他表示，面對高齡化、少子化與產業缺工等多重挑戰，企業應發展永續的職場安全衛生策略，營造友善且具尊嚴的工作環境，進而達到留才、攬才目標。另為強化職場安全與勞工保護，勞動部推動職業安全衛生法修正，並已於2025年12月19日經總統公布。

此次修法以「工安預防全面化」及「職場霸凌法制化」為核心，加強高職災風險產業源頭減災及承攬安全管理等預防機制，並新增職場霸凌防治專章，除明定職場霸凌定義外，並要求雇主應依事業單位規模建置申訴管道處理機制，及公開揭示相關資訊，以完善職場霸凌防治作為，保護勞工權益。

職安署說明，每年4月28日為「世界安全衛生日」，為塑造全民職場安全衛生文化，我國也將該週定為「全國職場安全健康週」，該學術研討會每年均在職場安全健康週期間辦理，為國內外產官學界交流職業衛生及職業醫學相關議題的重要平台。

此次邀請國際專家學者包括澳洲南澳大學教授暨 PSC全球觀察站主任Maureen Dollard 、美國人因工程專家 Ming-Lun Lu、韓國勞工補償及福利局群山分局局長 Han Dae-hee、日本北里大學公共衛生學系教授 Akizumi Tsutsumi及新加坡盛港綜合醫院職業醫學服務主管及顧問 Shiu Hong Wong等人。

與會者針對勞動力永續發展、職場霸凌預防、職場心理健康、危害評估與預防策略、職業醫學及職災勞工復配工等重要議題進行分享與交流。

職安署表示，未來將持續廣結各界資源與力量，推動更多具體行動方案，落實健康與安全並重的職場文化，透過法規修正與國際接軌，引導企業發展永續安全衛生策略，打造共融、健康且具韌性的永續職場。