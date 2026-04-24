社群負評小編扛？一人多工超血汗 薪資平台揭露小編薪資

2026年初，嘉南羊乳與LOPIA接連爆發公關爭議，引發網友批評企業回應失當。薪資查詢平台《比薪水》指出，台灣企業長期忽視社群編輯（小編）的專業價值，不僅要求「一人多工」，給薪亦低於正常行情。

嘉南羊乳因行銷公司員工自爆「代操」引發反彈，總公司力挺行銷公司導致遭二次炎上；零售品牌LOPIA則因總經理經營社群圈粉，隨後卻遭爆爭議引發反感，重創品牌親民形象。

《比薪水》專家分析，社群編輯需具備文字敏感度、形象管理及數據思維。公關危機發生時，小編必須在第一時間判斷語氣與回覆時機。若企業將小編視為「萬能工具人」且缺乏危機處理 SOP，一旦判斷錯誤，事態將迅速惡化。

根據《比薪水》資料庫，2025年社群編輯薪資行情，平均月薪是35,366元（中位數35,000元），平均年薪是441,537元（中位數42萬元）

不少公司要求小編24小時監控輿情、處理負評，甚至兼任美編和客服，薪資仍普遍低於其他數位行銷職位。小編的待遇受產業影響劇烈，科技業、電商平台給薪相對優渥，傳統產業與中小企業則明顯偏低。

《比薪水》專家警示，小編低薪和過重工作，會導致社群人才流動率高，企業難以累積品牌資產。資方應合理劃分小編的工作範圍，避免讓小編一人多工。

對於求職者，《比薪水》建議面試時主動詢問社群發文的決策權、處理公關爭議的SOP。選擇理解小編價值，而非視為「打雜」的企業，才能累積實力。