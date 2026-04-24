勞保年金6個年度調升 77萬人每月多千元

因應通膨，勞工保險條例規定，當消費者物價指數（ＣＰＩ）累計成長率達百分之五，勞保年金就會啟動調升機制。由於民國一○○年、一○一年、一○五年、一○六年、一○七年及一一一年這六個年度已跨越百分之五門檻，將從五月起調升，調幅為百分之六點四六，平均每人每月可多領一二二四元，估算近七十七萬人受惠。

依勞保條例第六十五條之四規定，當中央主計機關發布的消費者物價指數累計成長率達正負百分之五，將依該成長率調整勞保年金給付金額。

勞動部勞動保險司司長陳美女說，這次都以一一一年底為基期，重新起算ＣＰＩ累計成長率。

陳美女表示，五月起，這六個年度的勞保各項年金將調升，預計七十六點九萬名勞工受惠。屆時勞工會在六月領到兩筆給付，其中一筆會註明顯示為「物價調整」。

此外，一一一年五月上路的「勞工職業災害保險及保護法」，也達ＣＰＩ累計成長率百分之五，首度調升年金給付，估一○九九人受惠，每人平均多領八九六元。