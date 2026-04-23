捷安特涉強迫勞動 監院促法制面檢討 勞動部：適時研議修法

去年九月，巨大集團（捷安特）涉強迫勞動遭美方發布暫扣令，禁止其台灣廠產品輸入。監察院今發布調查報告指出，我國勞動人權法規與制度和國際勞工組織（ILO）公約仍存落差，要求勞動部檢討、改進。勞動部回應，已預計修正「就業服務法」，全面禁止雇主或仲介扣留勞工護照、收保證金等行為，也將適時研議修正相關勞動法規，與國際接軌。

勞動部表示，全球供應鏈人權治理標準快速演進，歐美主要貿易夥伴已陸續將ILO強迫勞動指標納入企業盡責調查的勞動人權規範。尤其美國，已對60個經濟體啟動是否遏止強迫勞動商品進口的審查，歐盟則「禁止強迫勞動產品上市規章」（FLR）將於2027年12月全面實施。

勞動部嚴正認知此一趨勢，今年2月已發布「企業防制強迫勞動參考指引」，將ILO11項強迫勞動指標，例如抵債勞務、扣發薪資、生活條件，轉化為可操作的實務工具，透過「五大構面」行動架構與「四大核心工具」，引導企業從自身管理延伸至整體供應鏈，涵蓋風險自我評估，協助企業接軌國際人權治理框架。

除此，勞動部也與經濟部合作，今年3月起透過跨部會宣導及入場輔導，協助企業將符合規範要求轉化為競爭優勢，共同強化台灣在國際永續供應鏈中的正面形象。

勞動部指出，已規畫修正「就業服務法」第5條、第40條等相關規定，全面禁止雇主或仲介扣留勞工護照、工作許可等身分文件及收取保證金等行為，符合國際規範。

面對國際人權規範持續提升的趨勢，勞動部將持續蒐整國際法規資訊，適時研議修正相關勞動法規，確保國內制度與國際標準接軌。