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有你嗎？這6年度勞保年金抗通膨調升 近77萬人平均月領多1224元

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
民國100年、101年、105年、106年、107年及111年勞保年金給付將從五月調升，調幅為6.46%。聯合報系資料照
民國100年、101年、105年、106年、107年及111年勞保年金給付將從五月調升，調幅為6.46%。聯合報系資料照

因應通膨，勞工保險條例規定，當CPI累計成長率達5%，勞保年金將啟動調升機制。由於100年、101年、105年、106年、107年及111年這六個年度的年金給付已跨越5%門檻，將從五月起調升，調幅為6.46%，平均每人可多領1224元，估算近77萬人受惠。

依勞保條例第65條之4規定，當中央主計機關發布的消費者物價指數累計成長率達正負5%，將依該成長率調整勞保年金給付金額。

勞動部勞動保險司司長陳美女指出，配合消費者物價指數成長，今年總共有6個年度勞工請領的勞保年金給付會調整，調幅為6.46%，平均每人多領1224元。

陳美女進一步解釋，這6個年度分別是民國100年、101年、105年、106年、107年、111年，前五個年度因曾在112年調整過，所以這次是以111年底為基期，重新起算消費者物價指數累計成長率。

陳美女表示，5月起，這六個年度的勞保各項年金將調升，預計76.9萬名勞工受惠。屆時勞工會在6月領到2筆給付，其中一筆會註明顯示為「物價調整」。

此外，111年5月上路的「勞工職業災害保險及保護法」，也達CPI累計成長率5％，首度調升年金給付，估1099人受惠，每人平均多領896元。

勞保年金

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