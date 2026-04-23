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面試一堆公司被要求「即戰力」苦主嘆：為何不乾脆找外包就好？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友近日面試許多公司，皆被要求要擁有「即戰力」。示意圖。／AI生成
一名網友近日面試許多公司，皆被要求要擁有「即戰力」。示意圖。／AI生成

不少產業現今面臨缺工問題，但求職者面試也碰到瓶頸。近日有位網友在尋找工作的過程中發現，公司對面試者的「即戰力要求」越來越高，甚至希望可以直接上手，完全不容許有太多的學習曲線時間，該網友甚至感嘆，「這些職缺，很多都不是高薪」。

原po在Dcard發文表示，現在很多公司，好像不是在找人，而是在找「可以直接用的人」。以他的經驗來講，目前面試到的公司都希望他一進來就要會，最好能直接上手、不用教，反而不是在跟他確認進來公司後，「你能不能成長」。

舉例來說，令他印象深刻的一場面試，對方要求他一個人當好幾個人用，要會平面設計、要懂社群、還要會剪影片會拍攝，但當他介紹自己的作品時，面試官幾乎無任何回饋，整個過程比較像是在快速判斷眼前的這個人有無「可用價值」。

原po感到不解，既然公司要的是會設計、會社群、會剪片、還能快速產出的人，「那為什麼不乾脆找外包就好？」還是其實公司是想找「像外包一樣什麼都會， 又能隨時配合、隨時修改， 還不能加價的人？」

原po認為，如果每一間公司都這樣「不培養人、不教新人、只想找即戰力，沒進公司，就要先會全部，那新人要去哪裡累積經驗？」他認為，現在市場不是缺人，而是缺已經被別家公司訓練好的人。

文章一出，底下有人留言，「近期轉職都是期望我過往的能力可以直接帶入到新的環境，沒相關經驗就很吃虧，但新的環境願意給的價碼卻沒多多少？」、「我們不考慮老鳥帶新手哦，這邊不負責教，需要你來就能上手」。不過也有人持不同看法認為，「因為現在很多人也是把公司當跳板，新人的教育成本舊公司吸收，沒有人想當傻瓜」。

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