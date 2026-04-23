勞保年金給付6個年度調漲 77萬人每月多領逾千元

勞保年金設有物價調整機制，勞動部近日完成計算，配合消費者物價指數成長，今年有6個年度勞工請領的勞保年金給付調漲，調幅6.46%，平均每人多領1224元，總計近77萬人受惠。

根據勞工保險條例規定，以領取年金年度為基期，當中央主計機關發布的消費者物價指數累計成長率達正負5%時，就會依該成長率調整勞保年金給付金額。

勞動部勞動保險司司長陳美女告訴中央社記者，配合消費者物價指數成長，今年將調整6個年度勞工請領的勞保年金給付，調幅為6.46%，平均每人多領1224元。

陳美女表示，這6個年度分別為民國100年、101年、105年、106年、107年及111年；其中100年、101年、105年、106年、107年上次調整皆為112年5月，這次是重新起算消費者物價指數累計成長率後，再次調整。

陳美女說，這次調整有76萬9000人受惠，金額將從5月起調整、6月入帳，勞工屆時會看到兩筆金額，一筆為原本領的給付金額，另一筆為顯示物價調整而新增的金額，後續則會合併成一筆金額。

另外，陳美女表示，勞工職業災害保險及保護法中的年金給付，111年度也有調漲，預估1099人受惠，每人平均多領896元。