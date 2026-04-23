快訊

AI新時代／硬體對決AI！特納斯掌蘋果台廠利多或脫蘋

軍購協商朝野今再交鋒 藍高層：數字是假議題 有發價書立即授權簽約

台股衝破38K後翻黑、台積2,135元創天價 三風險不可忽視

聽新聞
0:00 / 0:00

AI兼職潮升溫！職缺年增16% 時薪最高7500元

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
AI浪潮不只改變企業正職招募，也正快速滲透兼職打工市場，人力銀行AI兼職工作升溫。路透ALAMY
AI浪潮不只改變企業正職招募，也正快速滲透兼職打工市場，人力銀行AI兼職工作升溫。路透ALAMY

AI浪潮不只改變企業正職招募，也正快速滲透兼職打工市場。根據104兼職打工站內資料，2025年AI兼職工作，平均每月約750筆職缺，約占整體兼職職缺7.5萬筆的1%；AI兼職工作的年增幅16%，超越整體兼職市場，AI兼職工作出現「高薪專業型」與「入門應用型」雙軌，資深專家實現知識變現，高階企業講師時薪上看7500元，初階人才工作機會則包含行銷助理、影像生成、數據標註等，透過AI兼職累積實戰力、為履歷鍍金。AI兼職求職者以Z世代、女性與跨域人才為主。

104人力銀行價值營運部資深經理翁瑀婷分析，AI兼職需求的快速升溫，反映企業數位轉型已進入實作階段，產生更多彈性人才需求。中大型企業需求多集中在資訊軟體、行政總務等部門，透過導入AI工具優化內部流程，達到數位轉型目的；小型企業則以學術教育更為明顯，AI講師、教學應用與工具培訓等職缺成為主力，快速帶動企業培養AI技能。

AI兼職市場正出現明顯分流，從高薪專業型到入門應用型皆有市場需求。「高薪專業型」主要針對具備AI高階教學能力或技術研發的職務，鎖定具備專業技能與實務經驗的人才。例如：全英文授課的AI主題企業內訓講師有望挑戰時薪7500元，一般AI應用講師、培訓顧問時薪也上看2500元；技術研發的部分，AI機器學習研究相關職缺時薪最高可達1200元，協助AI系統導入企業應用的資料管理師／技術顧問，時薪500元起。

另一方面，「入門應用型」AI兼職也快速增加。因應社群平台的多媒體內容需求，AI圖片／影音生成、AI行銷助理等工作機會逐漸增加，若熟練各類AI生成工具，並具備撰寫精準Prompt（生成指令）、優化產出效率等能力，時薪上看700元。另有協助AI資料、影像標註、數據清洗等基礎型工作，不限科系背景，時薪約200至280元；企業導入AI系統，也衍生大量資料整理、行政帳務複核等支援型需求，時薪200元以上。

104人力銀行價值營運部資深經理翁瑀婷表示，AI兼職工作的分流剛好切中不同人才的發展需求，對於資深專家來說，將長年累積的知識產品化，靈活運用彈性時間換取高時薪報酬，而對於初階人才可以在實戰中建立AI邏輯，為履歷進行數位鍍金。

從求職者輪廓來看，AI兼職市場呈現明顯年輕化趨勢。截至2026年4月最新統計，20至29歲求職者占AI兼職應徵者總數69%，高於整體兼職市場的48%，顯示學生與新鮮人正積極透過兼職方式，提早累積AI實戰經驗。

AI兼職市場也顛覆外界對科技相關職缺「男性多、理工主導」的既定印象，女性應徵者占53%，略高於男性；熱門應徵科系前五名除資訊工程、資訊管理、電機電子外，企業管理與一般商業學類也名列其中，代表AI已成為跨領域人才的求職關鍵字。

因應兼職市場快速變化，104人力銀行推出「104兼職打工專區」，擁有高達4.9萬家徵才企業、6.8萬筆兼職打工職缺，是全台最多打工兼職機會的平台，提供求職者更有效率的搜尋體驗。透過開啟定位功能，可快速查找住家、學校或工作地點附近的兼職機會，並清楚顯示距離與步行時間；也可一鍵套用熱門關鍵字，如AI兼職、短期、現領日領等條件，同時提供熱門兼職企業排行榜，協助打工族選擇符合自身需求、制度透明穩定的企業，掌握最新AI兼職與熱門打工趨勢，搶先卡位新兼職機會。

打工 職缺

延伸閱讀

讓服務「因人而暖、因AI而準」 信義房屋獲商周AI創新百強雙料第一

千位CEO齊聚！商周AI創新百強年會首日揭幕：95%企業投資AI沒有回報…贏家怎麼做？

校友捐1200萬元AI設備 助北科大提升教研能量

精誠AI營收將步步高

相關新聞

AI兼職潮升溫！職缺年增16% 時薪最高7500元

AI浪潮不只改變企業正職招募，也正快速滲透兼職打工市場。根據104兼職打工站內資料，2025年AI兼職工作，平均每月約750筆職缺，約占整體兼職職缺7.5萬筆的1%；AI兼職工作的年增幅16%，超越整體兼職市場，AI兼職工作出現「高薪專業型」與「入門應用型」雙軌，資深專家實現知識變現，高階企業講師時薪上看7500元，初階人才工作機會則包含行銷助理、影像生成、數據標註等，透過AI兼職累積實戰力、為履歷鍍金。AI兼職求職者以Z世代、女性與跨域人才為主。

海歸、打工度假、Gap Year不錄用？台灣市值前10大企業人資主管說實話了

求職擁有什麼經歷最吃香？不少人認為去過國外磨鍊一番不僅可增長見識、賺錢，還能為自己的履歷添上好看的一行字。然而近日…

做滿2年還不夠？妹子面試遭酸「不穩定」 網揭用意：談判手段

一名女網友近日在Dcard發文表示，自己大學畢業後第一份工作做了2年，近期轉職面試卻頻頻遭質疑「為何不再多待一年湊滿3年」，甚至被面試官直言「以前老一輩至少都做滿3年」，讓她無奈直呼，已不只一次被質疑穩定度，連部分上市櫃公司也抱持類似觀念，感到相當傻眼。

薪水變四分之一！年薪200萬工程師轉行 真實心聲曝光：終於找回自己

一位年薪200萬的工程師在感到自我迷失後，決定轉職成為月薪4萬的編劇助理，尋回生活...

「消失10天」爽領32K！全台唯一神祕打工內幕曝 過來人狂推

國立雲林科技大學推出為期10天的「神祕打工」，全程封閉於體育館內，工作人員負責統一入學測驗的出題與裝訂等流程，薪資高達3萬2000元。雖需生活於封閉環境，但多位過來人稱讚待遇優渥，吸引許多網友熱烈討論。

部分國營事業、縣市職災多 勞動部將加強輔導

勞動部今舉行「全國職場健康周啟動儀式」，邀集產、官、學界參與。勞動部次長李健鴻指出，近年重大職災數據呈下降趨勢，但整體減災幅度趨於平緩，顯示傳統管理模式面臨挑戰，必須從制度、文化面同步精進。他指出，除列管高職災工廠，也將針對近日職災事件頻傳的國營事業、職災率高的地方政府加強輔導。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。