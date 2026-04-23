AI兼職潮升溫！職缺年增16% 時薪最高7500元

AI浪潮不只改變企業正職招募，也正快速滲透兼職打工市場。根據104兼職打工站內資料，2025年AI兼職工作，平均每月約750筆職缺，約占整體兼職職缺7.5萬筆的1%；AI兼職工作的年增幅16%，超越整體兼職市場，AI兼職工作出現「高薪專業型」與「入門應用型」雙軌，資深專家實現知識變現，高階企業講師時薪上看7500元，初階人才工作機會則包含行銷助理、影像生成、數據標註等，透過AI兼職累積實戰力、為履歷鍍金。AI兼職求職者以Z世代、女性與跨域人才為主。

104人力銀行價值營運部資深經理翁瑀婷分析，AI兼職需求的快速升溫，反映企業數位轉型已進入實作階段，產生更多彈性人才需求。中大型企業需求多集中在資訊軟體、行政總務等部門，透過導入AI工具優化內部流程，達到數位轉型目的；小型企業則以學術教育更為明顯，AI講師、教學應用與工具培訓等職缺成為主力，快速帶動企業培養AI技能。

AI兼職市場正出現明顯分流，從高薪專業型到入門應用型皆有市場需求。「高薪專業型」主要針對具備AI高階教學能力或技術研發的職務，鎖定具備專業技能與實務經驗的人才。例如：全英文授課的AI主題企業內訓講師有望挑戰時薪7500元，一般AI應用講師、培訓顧問時薪也上看2500元；技術研發的部分，AI機器學習研究相關職缺時薪最高可達1200元，協助AI系統導入企業應用的資料管理師／技術顧問，時薪500元起。

另一方面，「入門應用型」AI兼職也快速增加。因應社群平台的多媒體內容需求，AI圖片／影音生成、AI行銷助理等工作機會逐漸增加，若熟練各類AI生成工具，並具備撰寫精準Prompt（生成指令）、優化產出效率等能力，時薪上看700元。另有協助AI資料、影像標註、數據清洗等基礎型工作，不限科系背景，時薪約200至280元；企業導入AI系統，也衍生大量資料整理、行政帳務複核等支援型需求，時薪200元以上。

104人力銀行價值營運部資深經理翁瑀婷表示，AI兼職工作的分流剛好切中不同人才的發展需求，對於資深專家來說，將長年累積的知識產品化，靈活運用彈性時間換取高時薪報酬，而對於初階人才可以在實戰中建立AI邏輯，為履歷進行數位鍍金。

從求職者輪廓來看，AI兼職市場呈現明顯年輕化趨勢。截至2026年4月最新統計，20至29歲求職者占AI兼職應徵者總數69%，高於整體兼職市場的48%，顯示學生與新鮮人正積極透過兼職方式，提早累積AI實戰經驗。

AI兼職市場也顛覆外界對科技相關職缺「男性多、理工主導」的既定印象，女性應徵者占53%，略高於男性；熱門應徵科系前五名除資訊工程、資訊管理、電機電子外，企業管理與一般商業學類也名列其中，代表AI已成為跨領域人才的求職關鍵字。

因應兼職市場快速變化，104人力銀行推出「104兼職打工專區」，擁有高達4.9萬家徵才企業、6.8萬筆兼職打工職缺，是全台最多打工兼職機會的平台，提供求職者更有效率的搜尋體驗。透過開啟定位功能，可快速查找住家、學校或工作地點附近的兼職機會，並清楚顯示距離與步行時間；也可一鍵套用熱門關鍵字，如AI兼職、短期、現領日領等條件，同時提供熱門兼職企業排行榜，協助打工族選擇符合自身需求、制度透明穩定的企業，掌握最新AI兼職與熱門打工趨勢，搶先卡位新兼職機會。