海歸、打工度假、Gap Year不錄用？台灣市值前10大企業人資主管說實話了

求職擁有什麼經歷最吃香？不少人認為去過國外磨鍊一番不僅可增長見識、賺錢，還能為自己的履歷添上好看的一行字。然而近日一名女網友問了她擔任人資主管、在台灣市值前10大企業上班的姑姑才得知，原來企業根本不會喜歡這些經歷，除非是外商或是新創公司。

原po在Dcard發文表示，自己本來大學畢業後計畫有一年要Gap Year（指大學畢業到進入職場之前， 留出一段時間去旅行、工作、當志工或進修，進行個人探索），或去海外打工度假半年，因此找了姑姑聊職涯規畫。

姑姑指出，能夠出國去學習的通常家裡很有錢，不太缺工作，如果哪天職場不如意，就會直接不做，或去海外再找一份工作，甚至透過家裡找職缺，「為什麼要來台灣科技業受氣呢？」

原po又問，是否企業比較喜歡找剛結婚的男性，房貸還有三十年，車貸還有七位數，家境普通，上有父母下有嬰幼兒，最好太太還是家庭主婦的求職者？結果姑姑只是笑了幾聲沒回答。

原po直言，企業們說不喜歡有海外經驗的人，其實是因為他們太懂「海外的職場長什麼吧」，國外也是有加班也是有爛同事，但收入跟生活品質還有勞工權益就擺在那，台灣企業認為海歸人太有想法，只是怕無法用理由搪塞他們，所以海歸人一旦不爽，就會直接跳槽。

文章底下亦有網友分享表示，「曾經面試的公司問有沒有女友，有沒有貸款，有沒有需要扛家計」、「台灣很多HR根本不是HR，他們真的應該多去看看國外的專業」、「台灣HR會有這種想法不意外，職稱有個資字就把自己當資方了，明明自己也是勞方」。

不過也有公司小主管直言，「對畢業後Gap Year半年一年的新進員工，大都印象都偏差，遇到的都抗壓性滿低的」、「台灣有Gap year經歷的，通常也沒什麼責任感，特徵就是遇事容易逃避，且難以交付重要任務」。