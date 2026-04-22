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做滿2年還不夠？妹子面試遭酸「不穩定」 網揭用意：談判手段

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友近日轉職面試，頻頻遭質疑上份工作為何不待滿3年。 示意圖／ingimage
一名女網友近日轉職面試，頻頻遭質疑上份工作為何不待滿3年。 示意圖／ingimage

一名女網友近日在Dcard發文表示，自己大學畢業後第一份工作做了2年，近期轉職面試卻頻頻遭質疑「為何不再多待1年湊滿3年」，甚至被面試官直言「以前老一輩至少都做滿3年」，讓她無奈直呼，已不只一次被質疑穩定度，連部分上市櫃公司也抱持類似觀念，讓她感到相當傻眼。

貼文曝光後引發熱議，不少網友認為問題不在年資長短，而是面試官觀念偏保守，「滿一年就不錯了，有聽過半天一天直接消失的」、「應該說妳遇到的面試官觀念太舊了」。也有人指出，求職時應提前準備離職理由，降低被質疑風險。

也有網友從另一角度分析，認為單看年資並不足以評斷能力，「待5年無法言之有物，那也沒用」、「有時候年資很久的也不是公司多好」。甚至有人直言，面試官質疑年資，可能只是壓低薪資的談判手段，「單純PUA跟拿來砍妳薪資的理由吧」。

此外，還有人點出「怎麼做都會被問」的現象，「當妳前一份工作穩定待了5、6年，又會質疑妳會不會無法適應新公司的步調和文化」，認為年資標準並非絕對，更多取決於企業期待與產業文化。

事實上，類似討論早有前例。去年也有網友在Dcard以「年資真的很重要嗎」發文請益，表示第一份工作即將滿3年，但因公司制度與薪資調整導致收入減少，開始猶豫是否該提前離職，或撐到滿3年再走，引發不少共鳴。

當時多數網友建議不必過度執著年資，「快3年已經比很多人長」、「錢越來越少都是爛公司」；也有人提醒，職涯規劃應以發展與待遇為優先，「有找到其他好的工作機會就可以離開，但不建議裸辭」。

轉職 職場 面試 離職 薪資

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