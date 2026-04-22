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「實習還是勞動？」民團調查公布 籲政府正視實習制度改革
台灣少年權益福利促進聯盟理事長王世欽、政治大學法學院副教授林佳和、世代共好協會研究員許育銓、台灣勞工陣線秘書長楊書瑋、台灣青年民主協會秘書長馮輝倫，上午出席由台灣勞工陣線與台灣少年權益與福利促進聯盟舉辦的「實習，還是勞動？」台灣實習現況調查發布記者會。
調查中顯示七成認為實習制度失去教育意義已成廉價勞動力，有高達73.2%認為實習已具備工作性質，過半數認為實習內容與學習無關；另有96%支持當實習涉及實質勞動時，應納入勞動法保障。實習制度已出現「以學習之名，行勞動之實」的亂象，現行的實習制度已出現嚴重落差，呼籲政府正視制度改革需求。
調查也發現外籍生來台以「實習」之名，實質迴避移工政策變成「工作」之實，其權利、勞動的權利未受到應有保障，將進一步擴大制度性剝削的風險。
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