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「實習還是勞動？」民團調查公布 籲政府正視實習制度改革

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
台灣少年權益福利促進聯盟理事長王世欽（右二）、政治大學法學院副教授林佳和（左二）、世代共好協會研究員許育銓（右一）、台灣青年民主協會秘書長馮輝倫（左一）等人，上午出席「實習，還是勞動？」台灣實習現況調查發布記者會。調查中顯示七成認為實習制度失去教育意義，已成廉價勞動力。記者黃義書／攝影
台灣少年權益福利促進聯盟理事長王世欽（右二）、政治大學法學院副教授林佳和（左二）、世代共好協會研究員許育銓（右一）、台灣青年民主協會秘書長馮輝倫（左一）等人，上午出席「實習，還是勞動？」台灣實習現況調查發布記者會。調查中顯示七成認為實習制度失去教育意義，已成廉價勞動力。記者黃義書／攝影

台灣少年權益福利促進聯盟理事長王世欽、政治大學法學院副教授林佳和、世代共好協會研究員許育銓、台灣勞工陣線秘書長楊書瑋、台灣青年民主協會秘書長馮輝倫，上午出席由台灣勞工陣線與台灣少年權益與福利促進聯盟舉辦的「實習，還是勞動？」台灣實習現況調查發布記者會。

調查中顯示七成認為實習制度失去教育意義已成廉價勞動力，有高達73.2%認為實習已具備工作性質，過半數認為實習內容與學習無關；另有96%支持當實習涉及實質勞動時，應納入勞動法保障。實習制度已出現「以學習之名，行勞動之實」的亂象，現行的實習制度已出現嚴重落差，呼籲政府正視制度改革需求。

調查也發現外籍生來台以「實習」之名，實質迴避移工政策變成「工作」之實，其權利、勞動的權利未受到應有保障，將進一步擴大制度性剝削的風險。

台灣少年權益福利促進聯盟理事長王世欽（左二）、政治大學法學院副教授林佳和（左一）、世代共好協會研究員許育銓（右二）、台灣勞工陣線秘書長楊書瑋（右一）等人，上午出席「實習，還是勞動？」台灣實習現況調查發布記者會。調查顯示七成認為實習制度失去教育意義，已成廉價勞動力。記者黃義書／攝影
台灣少年權益福利促進聯盟理事長王世欽（左二）、政治大學法學院副教授林佳和（左一）、世代共好協會研究員許育銓（右二）、台灣勞工陣線秘書長楊書瑋（右一）等人，上午出席「實習，還是勞動？」台灣實習現況調查發布記者會。調查顯示七成認為實習制度失去教育意義，已成廉價勞動力。記者黃義書／攝影

台灣少年權益福利促進聯盟理事長王世欽（中）、政治大學法學院副教授林佳和（左二）、世代共好協會研究員許育銓（右二）、台灣勞工陣線秘書長楊書瑋（右一）、台灣青年民主協會秘書長馮輝倫（左一），上午出席「實習，還是勞動？」台灣實習現況調查發布記者會。調查中顯示七成認為實習制度失去教育意義，已成廉價勞動力。記者黃義書／攝影
台灣少年權益福利促進聯盟理事長王世欽（中）、政治大學法學院副教授林佳和（左二）、世代共好協會研究員許育銓（右二）、台灣勞工陣線秘書長楊書瑋（右一）、台灣青年民主協會秘書長馮輝倫（左一），上午出席「實習，還是勞動？」台灣實習現況調查發布記者會。調查中顯示七成認為實習制度失去教育意義，已成廉價勞動力。記者黃義書／攝影

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