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薪水變四分之一！年薪200萬工程師轉行 真實心聲曝光：終於找回自己

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有男網友發文分享職涯轉折經歷，指出自己過去任職IC廠工程師，年薪突破200萬元，外界看來發展順遂，卻在28歲時陷入自我迷失，坦言生活宛如機械運作、逐漸失去熱情。圖／AI生成
近日有男網友發文分享職涯轉折經歷，指出自己過去任職IC廠工程師，年薪突破200萬元，外界看來發展順遂，卻在28歲時陷入自我迷失，坦言生活宛如機械運作、逐漸失去熱情。圖／AI生成

近日有男網友發文分享職涯轉折經歷，指出自己過去任職IC廠工程師年薪突破200萬元，外界看來發展順遂，卻在28歲時陷入自我迷失，坦言生活宛如機械運作、逐漸失去熱情。最終他毅然轉職投入創作領域，成為月薪約4萬元的編劇助理，儘管收入大幅縮水至原先約四分之一，但也重新找回生活的意義。貼文曝光後引發熱議，不少網友直言，這是一段相當真實的分享，也提醒追夢前應審慎評估現實條件。

一名31歲男網友在Dcard發文表示，自己畢業於台科大電機碩士，進入IC廠擔任工程師後，年薪自120萬元逐步攀升至突破200萬元，職涯發展備受外界看好。然而隨著時間推移，他卻逐漸感到迷失，甚至一度在公司廁所情緒潰堤落淚，坦言自己彷彿只是在機械式運作，「像一段程式在跑，卻找不到真正的自己」。

該名男網友進一步指出，自己其實長期熱愛寫作，過去亦曾入圍小說獎項。進入IC廠工作第4年後，他開始利用下班時間投入劇本創作，陸續完成3部長篇劇本與1部短片作品，並在29歲時獲得劇組邀請擔任編劇助理，月薪約4萬元，經過約3個月審慎評估與思考後，他最終決定轉換跑道，投入影視創作領域。

該名男網友指出，自己之所以能順利轉行，與過去累積逾400萬元存款、妻子支持以及家庭經濟負擔減輕密切相關。儘管轉職後薪資大跳水，但他坦言生活逐漸重拾熱情，不僅每天都有想分享的故事，甚至連夢境也與創作相關，他直言「高薪未必會毀掉一個人，但不適合的工作，才可能讓人迷失自我。」

針對有意轉職者，該名男網友建議，應先充分了解產業現況，主動與相關從業人員交流，並提前累積一定資金作為後盾，「金錢的意義不在於享受，而在於提供選擇的能力」。他也提醒，若一件事情即使投入一輩子仍未必成功，卻依然願意堅持，才可能是真正的熱愛；反之，若前提是必須成功才願意投入，則可能僅止於虛榮心驅使。

貼文曝光後引起網友討論，「這就是心靈富足的感覺嗎？」、「人生能找到自己喜歡然後去實行，真的很棒」、「做喜歡的事情每天都會有活力」、「不管高薪工作多讓父母驕傲，日子是自己在過的，冷暖自知」、「這篇真的很理性，不是勸人盲目追夢」、「人來到這世上，不是為了受苦更不是為了滿足社會的所有期待，你也不是完全單純追夢，是有經過最差狀況評估的，支持你的選擇」。

不過，有一部分網友分享自身經驗，因為個人因素不得不向現實妥協，「一開始投入有興趣且快樂的相關行業，一兩年後發現看不到未來也存不到錢，最後進科技業當社畜」、「我跟你相反，先追夢追興趣，最後被打回現實，跑來科技業工作了」、「第一次看到和我人生目標一樣的前輩，我也是一直有個作家或編劇的夢，但為了生活目前還是打算先去科技業打拼」。

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