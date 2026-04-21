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部分國營事業、縣市職災多 勞動部將加強輔導

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部今舉行「全國職場健康周啟動儀式」，邀集產、官、學界參與。記者葉冠妤/攝影
勞動部今舉行「全國職場健康周啟動儀式」，邀集產、官、學界參與。記者葉冠妤/攝影

勞動部今舉行「全國職場健康周啟動儀式」，邀集產、官、學界參與。勞動部次長李健鴻指出，近年重大職災數據呈下降趨勢，但整體減災幅度趨於平緩，顯示傳統管理模式面臨挑戰，必須從制度、文化面同步精進。他指出，除列管高職災工廠，也將針對近日職災事件頻傳的國營事業、職災率高的地方政府加強輔導。

李健鴻表示，近三年重大職災死亡數字逐年下降，但減少幅度也趨於平緩，代表職災安全管理制度遇見瓶頸，因此希望透過職業安全衛生法修法落實源頭管理、加強業主責任，讓業主在設計規畫階段就負起責任，並且指定人力整合管理承包商，透過制度面落實預防、管理，也讓觀念扎根。

勞動部職安署長林毓堂說，現在只要是被勞檢機構列管的高違規、高職災的廠商，將要求業主提安全衛生改善計畫，也會由第三方外部稽核按月函報勞檢機構，業者必須改善完成才能復工。

李健鴻指出，近來有特定國營事業、部分地方政府的職災人數比較多，勞動部將加強輔導機制。

職災 職場 勞動部

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