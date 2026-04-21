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不能蓄鬍、留長髮涉容貌歧視 新北勞工局開罰2公司各30萬

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市勞工局公布今年第一波違法雇主名單。圖為模擬圖。圖／新北勞工局提供
新北市勞工局公布今年第一波違法雇主名單。圖為模擬圖。圖／新北勞工局提供

新北市勞工局今天公布第一季違法雇主名單，其中大樹醫藥、國都汽車違反就業服務法「容貌歧視」，分別遭罰30萬元。勞工局指出，大樹醫藥以工作服裝儀容為由，要求員工不要蓄鬍，國都汽車同樣以服裝儀容為由，認為員工頭髮過長，均認定違反就業服務法，雇主若不服處分，可提行政訴願等方式救濟。大樹醫藥公司回應，尊重勞工局裁罰結果，後續將持續檢視並調整衛生管理規範，以兼顧法令遵循與服務專業。

國都汽車表示，尊重勞工局的裁罰，持續加強宣導，遵循相關法令並提供員工友善工作環境。

新北市勞工局公布今年第一季違法雇主名單，總計開罰895家業者，罰鍰金額達4748萬3000元，大部分業者多是超時工作、出勤紀錄等。

這次公布的名單中，出現「大樹醫藥股份有限公司」、「國都汽車股份有限公司」，因為違反就業服務法第5條第1項雇主對求職人或所僱用員工，以容貌為由，予以歧視，都被新北市勞工局開罰30萬元，也是新北近年唯二因容貌歧視被開罰的業者。

新北市勞工局表示，大樹醫藥遭開罰原因是有員工申訴公司以服裝儀容為由，要求有蓄鬍習慣的他不能蓄鬍，員工認為蓄鬍與否，與他的工作表現沒有關係。

另國都汽車部分，勞工局說，員工申訴公司以工作服儀規範，要求員工頭髮要在一定長度以內，公司認為該員工髮型不符合企業整體品牌與形象。

勞工局表示，勞工局接到申訴後，都會先訪談勞方確認申訴內容後，再訪談資方原因為何去綜合判斷。目前違規的兩家公司已分別開罰30萬元，若業者不服，皆可提出行政訴願等救濟方式，目前容貌歧視案件確實不多，近年只有這兩件。

勞工局長陳瑞嘉也提醒，因應勞基法罰鍰金額提高至100萬元，依照違規次數、僱用勞工人數及違法情節決定罰鍰金額，違規事業單位如為上市/櫃公司者，將加重裁罰金額20%。另針對事業單位實收資本額逾1億元的事業單位，勞動部也訂定「違反勞動基準法裁處罰鍰共通性原則」，縱為初次違反，最低罰鍰從5萬元起跳，勞工局呼籲雇主遵守法令規定，維護勞資和諧，以免屆時遭受高額罰鍰。

雇主 勞工局

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「容貌歧視」要員工剪髮剃鬍 2公司被新北勞工局罰30萬

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